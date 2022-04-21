Dart branşında yarışan Bilecikli sporcular Türkiye derecelerine girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Dart branşında yarışan Bilecikli sporcular Türkiye derecelerine girdi

21.04.2022 10:17
Dart branşında yarışan Bilecikli sporcular Türkiye derecelerine girdi

Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası'na katılan genç sporcular dereceler elde etti.

Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası'na katılan genç sporcular dereceler elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları'nda dart branşında çalışmalarını sürdüren Bilecikli sporcular Antalya'da düzenlenen Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası'na damga vurdu. Gençler kategorisinde yarışan Özcan Karagöz başarılı atışları sonucu gümüş madalya elde ederek Türkiye ikincisi oldu. Bir diğer sporcu Mustafa Kılıçkaya ise hem büyükler hem de gençler kategorisinde mücadele etti. Büyükler kategorisinde gümüş madalya elde eden Kılıçkaya gençler kategorisinde ise altın madalya elde ederek Türkiye Şampiyonu oldu.

Milli takıma davet edildi

Mustafa Kılıçkaya gençler ve büyükler kategorisindeki dereceleri ile genel klasmanda Türkiye birincisi olarak Milli Takıma davet edildi. Dart branşında büyük başarıya imza atan Kılıçkaya 11-17 Haziran tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek olan Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda milli forma ile ülkemizi temsil edecek. - BİLECİK

Dart branşında yarışan Bilecikli sporcular Türkiye derecelerine girdi
Dart branşında yarışan Bilecikli sporcular Türkiye derecelerine girdi
Dart branşında yarışan Bilecikli sporcular Türkiye derecelerine girdi
Dart branşında yarışan Bilecikli sporcular Türkiye derecelerine girdi

YORUMLAR
500
Bakan Akar, Tacikistan Savunma Bakanı Mirzo ile bir araya geldi Bakan Akar, Tacikistan Savunma Bakanı Mirzo ile bir araya geldi Futbol: Hazırlık maçı Futbol: Hazırlık maçı

Gümüş Madalya, Türkiye, Milli, Şehit, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dart branşında yarışan Bilecikli sporcular Türkiye derecelerine girdi - Son Dakika


Son Dakika
10:07 Selcan Ana'nın hayatını kaybettiği Kuruluş Osman dizisinde dün akşam neler oldu?
10:03 Tokat'ta "dinamik görünümlü saat" alarmı: Bomba sanıldı, yollar kapatıldı
09:57 Fransa cumhurbaşkanı adayları arasında "başörtüsü" ve cami tartışması! Le Pen: Yasaklayacağım, Macron: İç savaş çıkarırsınız
09:57 Demet Özdemir iddialı kıyafetiyle ayna karşısında poz verdi, müstakbel eşi Oğuzhan Koç'tan yorum gecikmedi
09:53 İstanbul TÜGVA binasında korkutan patlama! Polis, kadın zanlının izini sürüyor
09:47 Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Efe ve Zeynep neden gözaltına alındı?
09:34 1000 sivilin mahsur kaldığı Mariupol şehri hakkında konuşan Kadirov: Öğleden önce ya da öğleden sonra kontrol Rusya'ya geçecek
09:29 Gaziosmanpaşa'da patlama meydana geldi! Polis geniş güvenlik önlemleri aldı
09:26 Sadakatsiz dizisinde dün akşam neler oldu? Asya ve Volkan'ı gören Derin nasıl bir plan yaptı?
08:57 Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin başrol oyuncusu, kızının adını Pera koyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 10:23:46. #1.13#
SON DAKİKA: Dart branşında yarışan Bilecikli sporcular Türkiye derecelerine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement