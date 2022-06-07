FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta görev alan 29 yaşındaki basketbolcu, 5,5 sayı, 1,6 ribaunt ve 3,3 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonu kapsamında transfer çalışmalarına devam eden Darüşşafaka'mız, tecrübeli oyun kurucu Can Korkmaz'ı kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Pınar Karşıyaka forması giyen yeni transferimiz Can Korkmaz'a yeşil-siyahlı formamız ile üstün başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA

Basketbol Süper Ligi, Can Korkmaz, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Darüşşafaka, Can Korkmaz'ı transfer etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.