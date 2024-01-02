Darüşşafaka Lassa, MHP Riesen\'e mağlup oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda Almanya temsilcisi MHP Riesen'e 82-63 mağlup oldu.
Ludwigsburg şehrindeki MHP Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-17 önde kapatan ev sahibi ekip, devre arasına da 40-33 üstün gitti.
İkinci yarıda aradaki farkı açan MHP Riesen, son çeyreğine 65-45 önde girdiği mücadeleden 82-63 galibiyetle ayrıldı.
Play-in turunda iki galibiyet alacak takım, son 16 turuna yükselecek.
Eşleşmede ikinci maç 10 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da, gerekirse üçüncü karşılaşma 16 Ocak Salı günü Almanya'da oynanacak.
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