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Darüşşafaka Lassa, MHP Riesen'e mağlup oldu - Son Dakika
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Darüşşafaka Lassa, MHP Riesen'e mağlup oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda Almanya temsilcisi MHP Riesen'e 82-63 mağlup oldu. Ev sahibi ekip, karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-17 önde kapattı ve devre arasına da 40-33 üstün gitti. MHP Riesen, ikinci yarıda farkı açarak son çeyreğe 65-45 önde girdi ve mücadeleden 82-63 galip ayrıldı. Play-in turunda iki galibiyet alan takım, son 16 turuna yükselecek. İkinci maç 10 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da, gerekirse üçüncü karşılaşma 16 Ocak Salı günü Almanya'da oynanacak.

Darüşşafaka Lassa, MHP Riesen\'e mağlup oldu
02.01.2024 - 23:45,
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Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda Almanya temsilcisi MHP Riesen'e 82-63 mağlup oldu.

Ludwigsburg şehrindeki MHP Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-17 önde kapatan ev sahibi ekip, devre arasına da 40-33 üstün gitti.

İkinci yarıda aradaki farkı açan MHP Riesen, son çeyreğine 65-45 önde girdiği mücadeleden 82-63 galibiyetle ayrıldı.

Play-in turunda iki galibiyet alacak takım, son 16 turuna yükselecek.

Eşleşmede ikinci maç 10 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da, gerekirse üçüncü karşılaşma 16 Ocak Salı günü Almanya'da oynanacak.

Kaynak: AA
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