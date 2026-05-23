David Jorda Sanchis Şampiyon Oldu

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından TTF İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Haier Bosphorus Challenger Cup Tenis Turnuvası'nın tekler şampiyonu David Jorda Sanchis oldu.

TTF'den yapılan açıklamaya göre ATP Challenger 75 seviyesinde gerçekleştirilen ve 26 ülkeden 74 tenisçinin mücadele ettiği organizasyonun tekler finalinde 3 numaralı seri başı Andrej Nedic ve David Jorda Sanchis karşı karşıya geldi. 1 saat 44 dakika süren karşılaşmada David Jorda Sanchis, turnuva boyunca set kaybetmeden finale yükselen Andrej Nedic'i 6-4'lük skorlarla 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İspanyol tenisçi, bu sonuçla kariyerinin ATP Challenger seviyesindeki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Çiftler kategorisinde kupayı kazanan ise ABD'li George Goldhoff-Theodore Winegar ikilisi oldu.

Sporculara kupalarını, TTF Başkanı Şafak Müderrisgil ile Haier Europe Türkiye, Güney Avrupa ve Gelişen Pazarlar Genel Müdürü Gözde Küçükyılmaz verdi.