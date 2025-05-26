De Bruyne\'nin yeni adresi belli oldu! Başkan resmen açıkladı

Manchester City'den ayrılan Belçikalı yıldız oyuncu Kevin De Bruyne'nin yeni adresi belli oluyor.

LAURENTIIS'TEN DE BRUYNE AÇIKLAMASI

Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Napoli'de Başkan Aurelio De Laurentiis, De Bruyne iddialarına cevap vererek İtalyan taraftarlara müjdeyi verdi. Transferin neredeyse bittiğini söyleyen Laurentiis, "De Bruyne'nin bize katılacağından gerçekten çok eminim . Bana burada güzel bir ev satın aldığın söyledi. Bu sabah kendisiyle, eşiyle ve 9 yaşındaki oğullarıyla iletişime geçtim. Harika bir görüntüydü, muhteşem bir üçlüler. Her şey yolunda gidiyor.'' dedi.

3 YILLIĞINA 17 MİLYON EURO

Öte yandan yıldız oyuncunun transferinin maliyetleri de belli olmaya başladı. İtalyan basınında yer alan habere göre; Napoli'nin Manchester City'li orta saha oyuncusuna 3 yıllığına 17 milyon euro değerinde bir sözleşme teklif ettiği belirtildi.

RAKAMLARI

Kulübüyle sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki orta saha, bu sezon çıktığı 40 maçta 6 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.