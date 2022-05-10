Deaflympics Yaz Olimpiyatlarında Kayserili sporculardan üç madalya - Son Dakika

Brezilya'nın Rio kentinde düzenlenen 24. Deaflympics Yaz Olimpiyat Oyunlarında Kayseri Taekwondo sporcuları üç bronz madalya kazandı.

24. Deaflympics Yaz Olimpiyat Oyunlarında mücadele eden Türkan Teke Poomse dalında iki bronz madalya, Yasin Çimen ise müsabaka dalında 80 kg'da bronz madalyanın sahibi olarak büyük bir başarıya imza attı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; 24. Deaflympics Yaz Olimpiyat oyunlarından 3 Olimpiyat üçüncülüğü derecesi ile dönen sporcular Türkan Teke ile Yasin Çimen'i ve ayrıca Antrenörleri Yavuz Sayan, Arzu Sayan ve Yunus Emre Sayan'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ