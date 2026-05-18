Dembele'nin Tedavisi Sürecek

Fransa Ligue 1 maçında sakatlanan Paris Saint-Germain'in (PSG) Fransız oyuncusu Ousmane Dembele'nin tedavisine devam edilecek.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, "Dün akşam Paris FC maçında sağ baldırında rahatsızlık hissetmesi üzerine tedbir amaçlı olarak oyundan çıkarılan Ousmane Dembele, önümüzdeki birkaç gün boyunca tedavisine devam edilecek." denildi.

29 yaşındaki santrafor, pazar günü oynanan Ligue 1'deki Paris FC maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.