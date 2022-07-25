"Demir Adam" Ordu'da geleneği bozmadı - Son Dakika
Üye Girişi

"Demir Adam" Ordu'da geleneği bozmadı

25.07.2022 12:32
"Demir Adam" Ordu'da geleneği bozmadı

Antalyalı iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, Ordu'da yapılan Türkiye Triatlon Şampiyonası'nda 70+ yaş kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Antalyalı iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, Ordu'da yapılan Türkiye Triatlon Şampiyonası'nda 70+ yaş kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Türkiye Triatlon Şampiyonası sona erdi. Altınordu ilçesi sahilinde yapılan ve iki gün süren yarışlara 22 ilden 410 sporcu katıldı. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen yarışlarda sporcular etapları geçerken zorlandı. Bin 500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklete binme ve 10 kilometrelik koşu parkuru çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Özellikle sahilde yapılan yüzme etabına sokak köpeklerinin de eşlik etmesi ve sporcuları görüntüleyen dronu kapmaya çalışması renkli görüntüler oluşturdu.

"Demir adam" yine sahnede

Antalya'dan yarışmaya katılan "demir adam" lakaplı iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, 70+ yaş kategorisinde mücadele etti. Bıdı, özellikle aynı yaş kategorisinde yıllardır tatlı rekabet içerisinde bulunduğu 72 yaşındaki Ayhan Akbay ile kıyasıya yarıştı. Akbay, Demir Adam'ı yüzme ve bisiklet etabında geçerken, koşu etabında üstünlüğü Ali Bıdı'ya kaptırdı. Yarış sonunda Ali Bıdı birincilik kürsüsüne çıkarken, Ayhan Akbay ikinci oldu. Bıdı, şampiyonluk madalyasını Türkiye Triatlon Federasyonu Asbaşkanı Bülent Cendik'in elinden aldı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Ordu Oral-B Triatlonu sona erdi Ordu Oral-B Triatlonu sona erdi Ordu Oral-B Triatlonu, 410 sporcunun katılımıyla başladı Ordu Oral-B Triatlonu, 410 sporcunun katılımıyla başladı
Kaynak: İHA

Türkiye, Ordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Demir Adam' Ordu'da geleneği bozmadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:31 Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin veda vakti kesinleşti! Napoli'ye transfer oluyor
12:27 Ankara Melike Hatun Cami İmamı Halil Konakçı: Sokaklar kasap dükkanı gibi, ya hiç mi kıskanmıyorsun lan?
12:09 Fenerbahçe, yeni transferini Göztepe'ye kiralamak istiyor
12:01 Çıplaklar plajında kendini tatmin etmeye kalktı! Çıkan tartışmada öldürüldü
11:51 Boşanacakları iddia ediliyordu! Alişan ve Buse Varol el ele görüntülendi
11:48 Küçük kız yılan saldırısında can verdi! Ekipler evde onlarcasını buldu
11:51 Diyarbakır'da akılalmaz olay! Komşularının uyarısına rağmen balkonda kendini tatmin etti
11:43 Antalya'ya hava yoluyla rekor ziyaret! Turistler akın akın geliyor
11:35 Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! 285 zanlıdan 38'i tutuklandı
11:33 "Sus" işaretiyle Fenerbahçe taraftarını kızdırmıştı! Karabağ, Alper Potuk için devrede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 12:38:51. #1.11#
SON DAKİKA: "Demir Adam" Ordu'da geleneği bozmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement