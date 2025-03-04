Demirci\'de Futsal Turnuvası Başladı

Spor

Manisa'nın Demirci ilçesinde 16 takımın yarışacağı futsal turnuvası çekişmeli mücadelelere sahne olacak.

Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye tarafından organize edilen futsal turnuvası başladı. 16 takımın katıldığı turnuvaya İlçe merkezi ve kırsal mahallelerin yanı sıra çevre ilçelerden de katılım yapılıyor. Turgut Özal Kapalı spor salonunda yapılacak turnuva maçları akşamları teravih namazının ardından yapılacak. Belediye Başkanı Erkan Kara, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz ile birlikte futsal turnuvasına katılarak takımlara başarı dilediler.

Turnuvanın ilk maçının başlama vuruşunu yapan Başkan Erkan Kara, "Belediyemiz olarak düzenlediğimiz futsal turnuvamız başlattık. Takımlarımızın turnuvada centilmence mücadele ederek güzel bir turnuva olmasını temenni ediyorum. Belediyemiz olarak gençlerimizin spora olan ilgilerini arttırmak için bu tür organizasyonları gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA