Üye Girişi
Son Dakika Logo

Demirel'den Günay'a Destek

23.04.2026 00:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'i destekledi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç'in ıslıklaması olayıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kalecilerin kaderidir. Kaleciler yalnız adamlardır. İçeride gördüm, hiç kafasına takmamasını söyledim. Biz de bu tarz durumlara çok maruz kaldık" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Başkent ekibi, yarı finalde Samsunspor - Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Müsabakanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volan Demirel düzenlenen basın toplantısında konuştu. Yarı finale çıktıkları için mutlu olduklarını söyleyen Demirel, "Geçen hafta ilk golümüzü attık, bir moral olmuştu ama erken yediğimiz gol planlarımızı bozmuştu. Bugüne de benzer plan yapmıştık. 60-65'te kadar tutabilirsek Galatasaray'ın fiziksel olarak eksiklik yaşayacağını biliyorduk. Bütün hafta bu analizleri gösterdim. Bugün çıktığımız kadro, hafta sonunu düşünerek bu kadroyla çıktık. Galatasaray iyi kadro ile çıktı. Bugün 19 yaşında Osman diye bir kardeşimizi oynattık, müthiş oynadı. Hepsini tebrik ettim. Burada galip gelmek önemliydi. Bizim hedefimiz ligdeki maçımız. Ligde konsantre olacağız. İnşallah hafta sonunda bu galibiyeti pekiştirmek adına bir galibiyet daha alırsak daha emin adımlarla yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"Ligde 7 puana ihtiyacımız var"

Takımın başına geçeli 1.5 ay olduğunu ve bu dönemde de güçlü takımlarla oynadıklarını ifade eden 44 yaşındaki teknik adam, "Hep güçlü takımlarla oynadık. Konyaspor maçında belki 1 puan alabilirdik. Diğer takımlar ligin üst takımlarıyla oynadık. Biz çalışmaya hep devam ettik. Takıma güveniyordum, iyi oyunculara sahibim. Bana adapte olmaları uzun sürmüş olabilirdi. Belki gol atamadık ama yılmadık. 32 puanla ligde kalacağını düşünüyorum. 7 puana ihtiyacımız var. Şu anki planım son 4 maçtan 7 puan alarak inşallah sezonu bitirmek. Rotasyon yapmak zorundaydım. Benim için önemli olan hafta sonu oynayacağım maç. Galatasaray'ın 11'ini görünce onların daha çok ciddi aldığını da gördük. Asıl işimiz pazar günkü Kocaelispor" şeklinde konuştu.

"Günay'a kafasına takmamasını söyledim"

Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç'in taraftarlar tarafından ıslıklanmasının sorulması üzerine Volkan Demirel, "Kalecilerin kaderidir. Kaleciler yalnız adamlardır. İçeride gördüm, hiç kafasına takmamasını söyledim. Biz de bu tarz durumlara çok maruz kaldık. Kaleci hata yaptığı zaman dozu fazla oluyor. Ben bunu çok yaşadığım için Günay'ı anlıyorum. Günay çok değerli bir kaleci. Kendisini çok da seviyorum. Uğurcan da öyle. Bu kaleciler, Türkiye'nin değeridir. 1-2 maçla kötü kaleci olunmaz. İkisinin de ben çok iyi kaleci olduğunu düşünüyorum. Uğurcan zaten çok farklı yerlere gidiyor. Günay da Galatasaray için çok önemli bir kaleci. İnşallah Galatasaray taraftarı bugün kırgınlardır. Bize yenildikleri için üzgün olabilirler, ben olduğum için ekstra bir üzgün olabilirler ama bizim daha çok ihtiyacımız vardı. Onlara ben başarılar diliyorum. Günay kardeşime de kafasına takmamasını gerektiğini söylememem gerekiyor. Çünkü bu futbol, futbolda biz neler gördük" diye cevap verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Volkan Demirel, Yerel Haberler, Günay Güvenç, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 01:11:25. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.