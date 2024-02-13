Deniz Kadah, Altay ile yollarını ayırdı

Altay'la ara transfer döneminde yollarını ayıran Deniz Kadah, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, "Ailemin içerisinde yaşanan sağlık sorunları nedeniyle transferi düşünecek bir durumda olmadığımı ve hatta bir ara futbolu bırakma noktasına geldiğimi de belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay ile ara transfer döneminde yollarını ayıran Deniz Kadah, dün akşam saatlerinde resmi sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Son dönemde kendisiyle alakalı ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yapma gereği hissettiğini dile getiren Kadah, "Bilindiği üzere kulübümüzün maddi sıkıntıları nedeniyle birçok arkadaşımız devre arasında kendilerine yeni bir yol çizdiler. Her birine sonsuz başarılar diliyorum. Bu süreçte bana da birçok teklif gelmesine rağmen, ailemin içerisinde yaşanan sağlık sorunları nedeniyle transferi düşünecek bir durumda olmadığımı ve hatta bir ara futbolu bırakma noktasına geldiğimi de belirtmek isterim. Hayatta her şeyin futbol olmadığını anladığımız bir süreçti ama futbolun da bir tedavi etkisi yapabileceğini anladım. Transferi düşünmediğim gibi alacaklarım nedeniyle kulübümün aleyhine herhangi bir hukuki ve idari süreç başlatmadım. Tüm bu sürecin Başkanımızın bilgisi dahilinde gerçekleştiğinin de altını çizmek isterim. Hem kendisine, hem desteğini hiç esirgemeyen teknik ekibimiz ve futbolcu arkadaşlarıma ve tabii ki hep yanımızda olduklarını hissettiren Büyük Altay taraftarına çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - İZMİR
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