Deniz Kayadelen, Everest'te rekor için yarışacak

- Deniz Kayadelen, rekor için Everest'te yarışacak
İSTANBUL - Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Deniz Kayadelen, 19 Nisan'da dünyanın en yüksek noktası olan Everest Tepesi'nde rekor için yarışacak.
Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün dünya rekortmeni sporcusu Deniz Kayadelen, dünyanın zirvesi olan Everest'te bir rekorun daha peşine düştü. Kayadelen, yalnız Türkiye'yi değil Avrupa'yı da temsilen 19 Nisan'da dünyanın en yüksek dağı olan Everest'te yarışacak. Bakırköy Ata Spor Kulübü Su Sporlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Tuğba Sezen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sporcumuzun limitlerin ötesinde, Everest'in üzerinde rekorunu merakla bekliyoruz. Dünyanın her tarafında Türk Bayrağı'mızı göklere çektirecek başarılar diliyoruz. Buzlar kraliçesinden yeni gelecek rekorları duyurmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.
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