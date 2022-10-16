Deniz Öncü Avustralya'da ikinci oldu - Son Dakika
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Deniz Öncü Avustralya'da ikinci oldu

16.10.2022 11:12
Deniz Öncü Avustralya'da ikinci oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Avustralya ayağında yarışı ikinci sırada bitirdi.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Avustralya ayağında yarışı ikinci sırada bitirdi.

Şampiyonada, genç milli sporcu sezonun da 18. ayağında 4,4 km uzunluğa sahip Phillip Island Pisti'nde sekizinci sırada start aldı.

Red Bull KTM Tech3 takımıyla mücadele ettiği yarışta Deniz Öncü, damalı bayrağı ikinci sırada geçti.

Yarışta, Izan Guevara birinci, Sergio Garcia üçüncü oldu.

Deniz Öncü, yaptığı açıklamada, "İyi bir yarış geçirdik. Stratejimi son viraj için çok iyi hazırladım. Bugün ikinci bitirdiğim ve son birkaç haftadaki farklı yaralanmalarımdan sonra podyuma geri döndüğüm için mutluyum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Motosiklet, Avustralya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Deniz Öncü Avustralya'da ikinci oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deniz Öncü Avustralya'da ikinci oldu - Son Dakika
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