Deniz Öncü, yaptığı açıklamada, "İyi bir yarış geçirdik. Stratejimi son viraj için çok iyi hazırladım. Bugün ikinci bitirdiğim ve son birkaç haftadaki farklı yaralanmalarımdan sonra podyuma geri döndüğüm için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Motosiklet, Avustralya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Deniz Öncü Avustralya'da ikinci oldu - Son Dakika

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