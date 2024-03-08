Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda Katar'da yarışacak

Moto2 Dünya Şampiyonası'nda yarışacak Deniz Öncü, sezonun ilk mücadelesinde Katar'da piste çıkacak.
Moto3'te elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Red Bull sporcusu Deniz Öncü'nün bu sezon ilk kez yarışacağı Moto2 Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağı, 10 Mart Pazar günü Lusail Uluslararası Pisti'nde koşulacak.
Deniz Öncü, bu sezondan itibaren Red Bull KTM Ajo takımı için Moto2'de yarışmaya başlayacak.
Moto2 Dünya Şampiyonası'nın ilk yarışı TSİ 18.15'te başlayacak ve 18 turdan oluşacak.
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre, 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Antalya'da Karadağ ile yapacağı hazırlık maçları için kadro belirledi. Teknik direktör Murat Kaya yönetimindeki milli takım, maçları Antalya Manavgat Mehmet Akif Spor Salonu'nda oynayacak. Oyuncular yarın Antalya Havaalanı'nda toplanacak ve ilk maçlarını 12 Mart Salı günü oynayacaklar.
Van'ın İpekyolu Belediyesi kız basketbol takımları, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U14, U16 ve U18 kategorilerinde namağlup olarak bölge şampiyonu oldu. Takımlar, Türkiye yarı finallerinde Van ilini temsil etmeye hak kazandı.
Seçil Erzan'ın yüksek kar getirili 'Fatih Terim fonu' vaadiyle Arda Turan, Fernando Muslera ve diğer birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla devam eden yargılamaya Arda Turan ve Fernando Muslera da katıldı. İddiaya göre, Seçil Erzan, tanınmış futbolcuları da içeren 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırmıştır.
Burhaniye ilçesinde bulunan Ören Plajları, çeşitli ülkelerden takımların katılacağı Olimpiyat Elemelerine ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Uluslararası Plaj Voleybolu karşılaşmalarının büyük ilgi görmesi üzerine, bu sene de farklı ülkelerden sporcuları ağırlayacak olan Burhaniye Ören Plajları, aynı zamanda Balkan Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonasına da ev sahipliği yapacak. Balıkesir Büyükşehir Spor Şube Müdürü Uğur Baysal, olimpiyata giden yolun Burhaniye'den geçtiğini belirtti.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Dünya Kadınlar Günü kapsamında 2024 Paris Olimpiyatları'nda takip edilmesi gereken 5 kadın yıldızı açıkladı. Listede Çinli masa tenisçi Sun Yingsha, ABD'li artistik jimnastikçi Simone Biles ve atletizm sporcusu Sha'Carri Richardson, Brezilyalı kaykaycı Rayssa Leal ve Slovenyalı tırmanış sporcusu Janja Garnbret yer alıyor.
HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, İsrail'in, bu yıl Paris'te düzenlenecek yaz olimpiyatlarına katılımının engellenmesi gerektiğini söyledi. Demir, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım, insanlık ve savaş suçlarına dikkat çekerek, bu suçların cezasız kalmaması ve dünya kamuoyunda mahkum edilmesi gerektiğini belirtti. Demir, İsrail'in Paris olimpiyatlarına katılmasının engellenmesi için Türkiye ve diğer adalet ve insanlık yanlısı ülkeleri, kuruluşları ve Uluslararası Olimpiyat Komitesini harekete geçmeye çağırdı.
Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın Ülker Stadyumu önündeki heykelinin açılış töreni 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel yapıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın kürsüde yaptığı konuşmada yaptığı gaf, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Eda Erdem'in şaşkınlığına neden oldu.
Denizli'de yapılan Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği'nde Salihli ilçesinden Hira Kılkış, +63 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonada toplamda 430 sporcu mücadele etti ve Salihli Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencisi Hira Kılkış birinci oldu. Salihli ilçesinin diğer judocuları da derece elde etti.
Erzincan'da düzenlenen kadınlar voleybol müsabakasında Erzincan Emniyet Müdürlüğü Polis Gücü takımı, rakibini yenerek finale adını yazdırdı. Polis Gücü kadın voleybol takımı, üstün performansıyla Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt tarafından tebrik edildi.
Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen Girişimcilik Günleri'nde konuşan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, gençlere sağlıklı ve başarılı bir gelecek için çalışma, üretme, spor yapma ve sağlıklı beslenme tavsiyelerinde bulundu. Bıdı, gençlerin girişimcilik bilincini artırmayı ve inovatif girişimcilikle tanıştırmayı hedeflediklerini belirtti.
VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Mücadele Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak ve hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. İstanbul temsilcisi, ligdeki son 3 maçında sadece 2 puan alabilmiş olmasına rağmen Trabzonspor deplasmanından galibiyetle dönerek düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Karadeniz temsilcisi ise 46 puanla 3. sırada yer alıyor.
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