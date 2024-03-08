Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda Katar'da yarışacak - Son Dakika
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Spor

Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda Katar'da yarışacak

Moto3'te başarılı sonuçlar elde eden Red Bull sporcusu Deniz Öncü, bu sezon Moto2 Dünya Şampiyonası'nda ilk kez yarışacak. İlk ayağı 10 Mart Pazar günü Lusail Uluslararası Pisti'nde koşulacak olan yarış, TSİ 18.15'te başlayacak ve 18 turdan oluşacak.

08.03.2024 11:39
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Moto2 Dünya Şampiyonası'nda yarışacak Deniz Öncü, sezonun ilk mücadelesinde Katar'da piste çıkacak.

Moto3'te elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Red Bull sporcusu Deniz Öncü'nün bu sezon ilk kez yarışacağı Moto2 Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağı, 10 Mart Pazar günü Lusail Uluslararası Pisti'nde koşulacak.

Deniz Öncü, bu sezondan itibaren Red Bull KTM Ajo takımı için Moto2'de yarışmaya başlayacak.

Moto2 Dünya Şampiyonası'nın ilk yarışı TSİ 18.15'te başlayacak ve 18 turdan oluşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda Katar'da yarışacak - Son Dakika

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