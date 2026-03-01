Deniz Öncü, Moto2 Tayland Grand Prix'sini 9. sırada bitirdi - Son Dakika
Deniz Öncü, Moto2 Tayland Grand Prix'sini 9. sırada bitirdi

01.03.2026 11:27
Milli motosikletçi Deniz Öncü, 2026 Moto2 sezonunun ilk yarışını 9. sırada tamamladı.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda 2026 sezonu ilk yarışı Tayland Grand Prix'sini 9. sırada bitirdi.

Moto2'de sezonun açılış etabı Tayland Grand Prix'si, Buriram bölgesindeki 4,554 kilometre uzunluğu sahip Chang Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirildi.

Red Bull sporcusu Deniz Öncü'nün 17. cepten start aldığı yarışta, ilk turlarda 2 ayrı kaza yaşanması nedeniyle kırmızı bayraklar açıldı ve daha sonra yarış yeniden başlatıldı.

Tayland'daki sezonun ilk yarışını, Liqui Moly Dynavolt Intact takımından İspanyol sürücü Manuel Gonzalez birinci sırada, Blu Cru Pramac Yamaha ekibinden İspanyol motosikletçi Izan Guevara ikinci sırada, CFMoto Inde Aspar takımı adına yarışan İspanyol pilot Daniel Holgado da üçüncü sırada bitirdi.

Ay-yıldızlı motosikletçi Deniz Öncü ise Moto2'de sezonun ilk etabı Tayland Grand Prix'sini 9. sırada tamamladı.

Moto2 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı, 20-22 Mart tarihlerinde Brezilya'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Tayland, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Deniz Öncü, Moto2 Tayland Grand Prix'sini 9. sırada bitirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

