Deniz Öncü, Portimao'da 21. cepten kalktığı Moto2 yarışını 16. sırada tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Portimao'daki Moto2 Portekiz yarışı, 8. turda 4 pilotun karıştığı kaza nedeniyle durduruldu ve 7 tur üzerinden yeniden start aldı. 21. cepten kalkan Deniz Öncü mücadeleyi 16. sırada bitirirken damalı bayrağı Italtrans pilotu Daniel Munoz ilk sırada gördü.
Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen 21. ayağında 16. oldu.
Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlenen yarış, 8. turda 4 pilotun karıştığı kaza sonucu durduruldu. Devamında mücadeleye 7 tur üzerinden yeniden start verildi.
ELF Marc VDS takımı adına yarışan Deniz, 21. cepten kalktığı mücadeleyi, 16. tamamladı.
Italtrans takımının İspanyol pilotu Daniel Munoz, damalı bayrağı ilk sırada gördü.
İspanya'nın Valensiya kentinin ev sahipliği yapacağı sezonun 22. ve son yarışı, 29 Kasım'da koşulacak.
Kaynak: AA
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