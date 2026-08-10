Denizli Basket, Erten Gazi\'yi Transfer Etti

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Yukatel Denizli Basket, tecrübeli guard Erten Gazi'yi kadrosuna kattı. Denizli ekibi, kariyerinde Anadolu Efes, Fenerbahçe ve İtalya'nın Dinamo BDS Sassari gibi önemli takımlarında forma giyen Erten Gazi ile anlaşma sağladı. 29 yaşında ve 1,91 metre boyundaki oyun kurucu, geçen sezonu Safiport Erokspor'da geçirdi. Denizli Basket, daha önce iç transferde Egemen Güven, Mustafa Sami Yılmaz ve Mahir Ağva, dış transferde ise Victor Bailey Jr. ve Yaman Alişan'la anlaşmıştı.