Denizli Basket, yarın tarihinin ilk Avrupa kupası maçında Prievidza\'yı konuk edecek

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Denizli Basket yarın kentte oynanacak tarihin ilk Avrupa kupası maçında FIBA Europe Cup G Grubu'nda Slovak ekibi BC Prievidza'yı ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'de 2021'den beri 6 sezondur yer alıp ilk kez Avrupa arenasında mücadele etme hakkı kazanan Denizli Basket, eylül ayında Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin Bulgaristan'da yapılan elemelerinde Rasta Vechta'ya yenilerek yoluna Europe Cup'ta devam etmişti. BC Prievidza ise Europe Cup elemelerinde Samobor'u geçerek gruplara kaldı. Denizli temsilcisi bu karşılaşmanın ardından gruptaki ikinci maçında 14 Ekim'de Portekiz'de SL Benfica'ya konuk olacak. Denizli Basket 6 takımlı grupta çift devreli oynanacak 10 maç sonucu ilk ikiye girerse yoluna ikinci tur gruplarında devam edecek. İlk grup aşaması 23 Aralık'ta tamamlanacak.