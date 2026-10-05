Denizli Basket, yarın tarihinin ilk Avrupa kupası maçında Prievidza'yı konuk edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli Basket, yarın tarihinin ilk Avrupa kupası maçında Prievidza'yı konuk edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Basket, yarın tarihinin ilk Avrupa kupası maçında Prievidza\'yı konuk edecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Basket, FIBA Europe Cup G Grubu ilk maçında yarın Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda Slovak ekibi BC Prievidza'yı konuk edecek. Süper Lig'de 2021'den bu yana yer alan Denizli temsilcisi, tarihinde ilk kez Avrupa kupası maçına çıkacak.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Denizli Basket yarın kentte oynanacak tarihin ilk Avrupa kupası maçında FIBA Europe Cup G Grubu'nda Slovak ekibi BC Prievidza'yı ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'de 2021'den beri 6 sezondur yer alıp ilk kez Avrupa arenasında mücadele etme hakkı kazanan Denizli Basket, eylül ayında Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin Bulgaristan'da yapılan elemelerinde Rasta Vechta'ya yenilerek yoluna Europe Cup'ta devam etmişti. BC Prievidza ise Europe Cup elemelerinde Samobor'u geçerek gruplara kaldı. Denizli temsilcisi bu karşılaşmanın ardından gruptaki ikinci maçında 14 Ekim'de Portekiz'de SL Benfica'ya konuk olacak. Denizli Basket 6 takımlı grupta çift devreli oynanacak 10 maç sonucu ilk ikiye girerse yoluna ikinci tur gruplarında devam edecek. İlk grup aşaması 23 Aralık'ta tamamlanacak.

Kaynak: DHA
Pamukkale ÜniversitesiDenizliSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Portekiz 4’te 4 yaptı UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
Bir zamanların yıldızıydı Canlı yayında madara oldu Bir zamanların yıldızıydı! Canlı yayında madara oldu
Enflasyon rakamları belli oldu Enflasyon rakamları belli oldu
Galatasaray’da Icardi sürprizi Bunu kimse tahmin edemezdi Galatasaray'da Icardi sürprizi! Bunu kimse tahmin edemezdi
12:43
2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu Beyni ışıkla kontrol eden keşfe ödül
2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu! Beyni ışıkla kontrol eden keşfe ödül
12:42
Rüşvet anının görüntüsü Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
12:03
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
11:29
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30’un altına indi
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi
11:24
Fenerbahçe’ye Greenwood şoku O tekmenin bedeli çok ağır olabilir
Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! O tekmenin bedeli çok ağır olabilir
11:10
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu Herkes onu konuşuyor
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu! Herkes onu konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 12:49:11. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli Basket, yarın tarihinin ilk Avrupa kupası maçında Prievidza'yı konuk edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei