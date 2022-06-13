Denizli'de 5 ayda ücretsiz spor kursların 21 bin kursiyer katıldı - Son Dakika
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Denizli'de 5 ayda ücretsiz spor kursların 21 bin kursiyer katıldı

13.06.2022 22:23
Denizli'de 5 ayda ücretsiz spor kursların 21 bin kursiyer katıldı

'Denizli'de spor yapmayan kimse kalmayacak' sloganı ile çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı yaşam için hayata geçirdiği ücretsiz spor kurslarında yılın ilk 5 ayında 21 bin 363 kursiyeri ağırladı.

'Denizli'de spor yapmayan kimse kalmayacak' sloganı ile çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı yaşam için hayata geçirdiği ücretsiz spor kurslarında yılın ilk 5 ayında 21 bin 363 kursiyeri ağırladı.

Denizli'de 7'den 70'e herkesin spor yapabilmesi için 22 ayrı branşta ücretsiz spor kursu veren Denizli Büyükşehir Belediyesi kenti sporla buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin yoğun ilgi gören spor kurslarına 2022 yılının ilk 5 ayında 21 bin 363 kursiyer katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin spor tesislerinde 22 farklı branşta ücretsiz spor kursu verilirken isteyen herkese atletizm, bale, basketbol, buz pateni, capoeira, cimnastik, güreş, judo, karate, kayak, masa tenisi, okçuluk, pilates, satranç, step aerobik, tekvando, tenis, voleybol, yoga, yüzme, zumba ve zumba kids eğitimleri sunuluyor. Bu çerçevesinde Denizlililere 2022 yılının ilk beş ayında verilen 22 ayrı branşa 21 bin 363 kursiyer katıldı. Denizlililerin yoğun ilgisinin devam ettiği kurslarda özellikle çocuk, kadın ve gençlerin hem spor yapıp hem de eğlenceli vakit geçirdikleri görülüyor.

"Denizli'de spor yapmayan kimse kalmayacak"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Denizli'de spor yapmayan kimse kalmayacak" anlayışı ile çalıştıklarını belirterek, kentte yaşayan herkesin en az bir spor dalı ile tanışmasını arzu ettiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların sağlıklı bir yaşam için sporu tercih etmeleri gerektiğine inandıklarını ve bu anlayış ile gayret ettiklerini ifade eden Başkan Zolan, "Spor mutluluk, sağlık ve huzur demektir. Ben her vatandaşımızın en az bir dalda spor yapmasını tavsiye ediyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın istediği dalda spor yapabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Spor kurslarımızdan yetişen başarılı sporcularımızı görmek de bizleri oldukça mutlu ediyor. Tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Denizli'de 5 ayda ücretsiz spor kursların 21 bin kursiyer katıldı
Denizli'de 5 ayda ücretsiz spor kursların 21 bin kursiyer katıldı
Denizli'de 5 ayda ücretsiz spor kursların 21 bin kursiyer katıldı
Denizli'de 5 ayda ücretsiz spor kursların 21 bin kursiyer katıldı

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Kaynak: İHA

Atletizm, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli'de 5 ayda ücretsiz spor kursların 21 bin kursiyer katıldı - Son Dakika

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