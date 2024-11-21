Denizli'deki Asansör Arızası Aşırı Değil - Son Dakika
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Denizli'deki Asansör Arızası Aşırı Değil

Denizli\'deki Asansör Arızası Aşırı Değil

Gençlik ve Spor Bakanlığı, asansör arızasıyla ilgili açıklama yaparak durumun güvenli olduğunu belirtti.

21.11.2024 13:28
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DENİZLİ (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı, Denizli'nin Honaz ilçesindeki öğrenci yurdunda meydana gelen asansör arızasıyla ilgili açıklama yaptı.

Konuyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada; "Bazı basın ve yayın organlarında yer alan, Denizli Honaz Öğrenci Yurdunda asansör düştüğü iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Asansör geçici elektrik kesintisi sebebiyle 3. ve 4. kat arasında geçici bir süreyle duraksamış olup, içeride kalan öğrenciler çok kısa bire süre içerisinde güvenli bir şekilde çıkarılmıştır. Tedbir amacıyla hastaneye sevk edilen öğrencilerin herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır" denildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli'deki Asansör Arızası Aşırı Değil - Son Dakika

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