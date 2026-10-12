Denizli İdmanyurdu Ayvalıkgücü'ne 90+2'de yenilerek 2 puanla sondan ikinci oldu

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezon bir türlü yükselişe geçemeyen Denizli İdmanyurdu evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'a da 90+2'nci dakikada kalesinde gördüğü golle 1-0 yenilirken ligin dibine demir attı. İlk 6 maç sonunda galibiyetle tanışamayan kırmızı-siyahlı Denizli ekibi sadece 2 beraberlik alabildi. Oynadığı 6 maçın 4'ünü kaybederek 2 puanla düşme hattında sondan ikinci sıraya yerleşen Denizli İdmanyurdu grupta galibiyet alamayan 3 takımdan biri oldu.