Çameli'nde paraşüt pilotları bir birleriyle yarıştı - Son Dakika
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Çameli'nde paraşüt pilotları bir birleriyle yarıştı

30.08.2022 10:52
Çameli'nde paraşüt pilotları bir birleriyle yarıştı

Denizli'nin Çameli ilçesinde Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open Yarışları ilk günü tamamlandı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open Yarışları ilk günü tamamlandı. Yaylacık Dağı'nda 2150 metre yükseklikten atlayan 71 sporcu, 85 kilometrelik uçuş sonunda Burdur ili Gölhisar ilçesinde belirlenen alana inişlerini gerçekleştirdi.

Çameli Belediyesi tarafından organize edilen 8. Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali çerçevesinde, Yaylacık Dağı'ndan 2150 metre yükseklikten Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open Yarışlarının ilk günü tamamlandı. Yarışmanın ilk gününde öğle saatlerinde verilen başlama ile 71 pilot atlayışını gerçekleştirdi. Paraşütçülerin rengarenk paraşütleri gökyüzünde görsel bir şölende oluşturdu. Uçuş için 112 Acil servis, UMKE ve AFAD tarafından da güvenlik önlemi alındı. Uçuş rotası için Yaylacık Dağından başlayan sporcular, Acıpayam ilçesine ardından Burdur ili Gölhisar ilçesinde belirlenen alana iniş gerçekleştirdi.

"Bu yıl güzel bir şampiyona olacak inşallah"

Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open Yarışları hakkında bilgi veren Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "2022 yılında Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası yarışına ev sahipliği yapıyoruz. 18 ülkeden 80 sporcu ile bugün başlangıcımızı vermiş olduk. Ben sporcularımıza kazasız, belasız bir uçuş geçirmelerini temenni ediyorum. Destek veren vekillerimize ve büyükşehrimize Yaylacık Yamaç Paraşütü pistimizi uluslararası standartlara kazandırmasıyla ilgili güzel projeler yaptık. Bugünde bunun meyvelerini alıyoruz. Belevi Mahallemizde bulunan Karadağ uçuş okulu ve pistimizi gerçekleştirmiş olduk. Yarışmaların haricinde de arkadaşlarımız burada belge, kurs verilmesiyle ilgili çalışmalar yapıyorlar. Bu yıl güzel bir şampiyona olacak inşallah. Daha sonrasında ise dünya kupasına ev sahipliği yapmak istiyoruz" dedi.

"Yarışmayı kazanmak için uğraştık"

Yarışmaya İran'dan katılan Mohsen Mansouri, "Hava çok güzeldi, komiteyede çok teşekkür ederim. Çok güzel bir görevlendirme yapmışlar. Bu yarışma görevinde yolda gelirken çok iyi düşünecektik. Hem de kontrolümüz çok iyi olacaktı. Bazı yerlerden hızlı uçmamız gerekiyordu. Yarışmayı kazanmak için uğraştık. Çok güzel geçti teşekkür ederim" diye konuştu. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Toros Dağları, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çameli'nde paraşüt pilotları bir birleriyle yarıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çameli'nde paraşüt pilotları bir birleriyle yarıştı - Son Dakika
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