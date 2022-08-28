Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open Yarışları öncesi antrenman uçuşları yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open Yarışları öncesi antrenman uçuşları yapıldı

28.08.2022 19:04
Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open Yarışları öncesi antrenman uçuşları yapıldı

Denizli'nin Çameli ilçesinde Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open Yarışları'nın antrenman atlayışı gerçekleştirildi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open Yarışları'nın antrenman atlayışı gerçekleştirildi. Yaylacık Dağı'nda 2150 metre yükseklikte 18 ülkeden 52 yabancı, 24 yerli sporcu gökyüzünü süsledi.

Çameli Belediyesi tarafından organize edilen 8. Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali çerçevesinde, Yaylacık Dağı'nda 2150 metre yükseklikte 28 Ağustos ile 3 Eylül 2022 tarihleri arasında Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open Yarışları antrenman uçuşları ile başladı. Açılış Programına Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Resul Bulut, Çameli AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz ve vatandaşlar katıldı. Uçuş için alana gelen sporcular paraşütlerini hazırladıktan sonra sıra ile atlayış gerçekleştirdiler. Paraşütçülerin rengarenk paraşütleri gökyüzünde görsel bir şölende oluşturdu. Uçuş için 112 Acil servis, UMKE ve AFAD tarafından da güvenlik önlemi alındı.

"Pistimizi en güzel yerlerden bir tanesini yapmak istiyoruz"

Yaylacık Dağı'nda 18 ülkeden 52 yabancı, 24 yerli sporcuya başarılar dileyen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Bütün dünyada olan hastalık nedeniyle son 2 yıldır yarışmalarımızı yapamadık. Yaylacık Dağını değerlendirdik eksik olan kısımlarını giderdik. Çalışmalarımız daha devam edecektir. Pistimiz dünyada örnek gösterilen en güzel yerlerden bir tanesini yapmak istiyoruz. Önemli olan sizlerin sağlıklı bir şekilde uçuş yapmanızdır. Kazasız belasız bir şekilde güzel bir uçuş yapmanız dileğiyle yarışmamız hayırlara vesile olur" diye ifade etti.

" Türkiye'de yapılan kaliteli en üst seviye yarışma olacak"

Antrenman uçuşlarına katılım sağlayan paraşüt pilotu Dora Göksal, "Bu sene Çameli'de ikinci kez yamaç paraşütü düzenleniyor. Bu yarışma ise uluslararası bir yarışma, yamaç paraşütü dünya kupası ön elemesi gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 80 sporcu ve 30'a yakın ülkeden geliyorlar. Bu uçuş bölgesi Çameli'de uçmak istedikleri için buradalar. Bu yıl Türkiye'de yapılan kaliteli en üst seviye yarışma olacak. Heyecanlıyız, koşullarımız yine çok güzel her yarışmada olduğu gibi bu yarışmada da bütün günleri başarılı ve güvenli bir şekilde uçarak tamamlamayı ümit ediyoruz" dedi.

"Bana çok özgürmüşüm gibi hissettirdi"

Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open Yarışları açılışını izlemeye gelen vatandaşlardan Özlem Ciritoğlu, "Şuanda çok güzel geçiyor, kalabalık var. Her ülkeden uçmak için Çameli'ye gelmişler. Renk renk hepsi ahenkle uçuyorlar. Çok güzel bir gün hava çok güzel, bulutlar ve gökyüzü güzel görünüyor. Gökyüzünde paraşütçüler renk renk hepsi adeta kuşlar gibi uçtular" diye konuştu. Bir diğer vatandaş ise Nurten Baş, "Bana çok özgürmüşüm gibi hissettirdi, çok hoşuma gitti. Çok takdir ettim, takdir edilesi bir iş yapıyorlar. Ama cesaret isteyen bir durum, asla yapamayacağım bir şey Çameli Belediyesine teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Denizli'de yolcu otobüsü, alev alev yandı Denizli'de yolcu otobüsü, alev alev yandı Alev alev yanan otobüste can pazarı Alev alev yanan otobüste can pazarı
Kaynak: İHA

Denizli, Çameli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open Yarışları öncesi antrenman uçuşları yapıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:46 Uzun yaşamın sırrını açıklayan 110 yaşındaki adam: Kesin uygulayın
18:24 Spor yorumcusu Hüseyin Özkök'e canlı yayında kedi saldırdı
17:43 Manchester United, Ajax'ın yıldızı Antony'i 100 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna katıyor
17:34 Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu tabanına karşı CHP'yi övdü
17:32 Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman ile karşılıklı ağlamış
17:28 CHP, Sedat Peker'in iddiaları sonrası suç duyurusunda bulunacak: Savcılar resen harekete geçemediği için yarın Ankara Adliyesi'nde olacağız
17:26 Firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in hedef aldığı eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'ndan olay açıklama
17:25 Kendisinden 35 yaş küçük dini nikahlı eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan CHP Şırnak İl Başkanı serbest
17:00 Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na: Milletin hayrına tek bir işin olmayacak, kalkıp bir de engelleniyoruz tezviratı yapacaksın
16:55 Fenerbahçe'nin Konya maç kadrosunda iki önemli eksik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 19:08:17. #1.12#
SON DAKİKA: Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open Yarışları öncesi antrenman uçuşları yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement