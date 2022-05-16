Denizli'nin genç yeteneği milli takıma kaptan oldu - Son Dakika
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Denizli'nin genç yeteneği milli takıma kaptan oldu

16.05.2022 09:21
Denizli'nin genç yeteneği milli takıma kaptan oldu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin gelecek vaat eden yeteneklerinden olan Mustafa Serhan Kök, U14 Milli Takımın Hollanda ile oynadığı hazırlık maçına kaptan olarak çıktı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin gelecek vaat eden yeteneklerinden olan Mustafa Serhan Kök, U14 Milli Takımın Hollanda ile oynadığı hazırlık maçına kaptan olarak çıktı.

Denizli Çamlık Futbol Kulübü'nde yetişen ve daha sonra dikkat çeken yeteneği ile Altınordu'ya transfer olan Mustafa Serhan Kök, Hollanda ile oynanan hazırlık maçında U14 Milli Takıma kaptanlık yaptı. Hollanda maçında gösterdiği performans ile göz dolduran yıldız futbolcunun, milli takım maçına kaptan olarak çıkması yetiştiği takım olan Çamlık Futbol Kulübü'nde sevinçle karşılandı.

Yetenekli futbolcunun milli takımda takım kaptanı olarak görev almasının kendilerini gururlandırdığını belirten Kulüp Başkanı ve antrenörü Şenol Ünlü, "Serhan bizimle 8 yıl geçmişi olan bir futbolcumuzdu. Zaten 5-6 yıldır onunla ilgili hayallerimiz vardı. Doğru kulübü ve doğru zamanı bekliyorduk. Hollanda ile olan maça çağrıldı. O maçta da takım kaptanı olarak sahaya çıktı. İnşallah bundan sonra da A takımına kadar yükselip bu şekilde devam eder. A Milli takımda da kaptanlık yapacaktır. Mustafa Serhan Kök Milli olan 5'inci oyuncumuz. Futbol okulunu kurduğumuzda hedefimiz 20 milli oyuncu sayısına ulaşmaktı. Şu anda beş olunca 'Acaba o başta koyduğumuz sayıyı yakalar mıyız' diye düşünmeye başladık. Tabi 20 sayısına sağlığımız, yaşımız yeter mi? Bilmiyorum ama herhalde önümüzdeki beş yıl içinde 12-13'lerde olacakmış gibi görünüyor. Çünkü elimizde gerçekten yetenekli ve oyuncular var. Ondan sonraki beş yılda da belki bu hedefimiz olan sayıya ulaşırız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Denizli'nin genç yeteneği milli takıma kaptan oldu
Denizli'nin genç yeteneği milli takıma kaptan oldu

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Hollanda, Denizli, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizli'nin genç yeteneği milli takıma kaptan oldu - Son Dakika


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