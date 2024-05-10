Denizli Şirketler Basketbol Ligi Lansmanı ve Kura Çekimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Denizli Şirketler Basketbol Ligi Lansmanı ve Kura Çekimi Gerçekleştirildi

Denizli Şirketler Basketbol Ligi Lansmanı ve Kura Çekimi Gerçekleştirildi

Denizli Sanayi Odası (DSO) ve DEBAGED iş birliğiyle Denizli'de bir ilk olan Denizli Şirketler Basketbol Ligi'nin lansmanı ve kura çekimi DSO hizmet binasında yapıldı. Lansmana DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, DSO üyeleri ve davetliler katıldı. Projeye destek veren Kasapoğlu, sporun birleştirici gücüne inandığını belirtti. Turnuvada 24 şirket takımı mücadele edecek ve organizasyondan elde edilen gelirlerle ihtiyaç sahibi okullara basketbol sahaları yapılacak.

10.05.2024 12:17
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Denizli Sanayi Odası (DSO) ve DEBAGED iş birliğiyle şehirdeki spor kültürünün geliştirilmesi hedefiyle Denizli'de bir ilk olan Denizli Şirketler Basketbol Ligi, DSO hizmet binasında gerçekleştirilen lansman ve kura organizasyonu ile start aldı.

Lansman ve kura çekimine Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, DSO Yönetim Kurulu üyeleri ve DSO üyesi firmalar ile çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını DEBAGED Başkanı Sinan Soylu gerçekleştirdi. Soylu, kentte basketbol kültürünün geliştirilmesi için yürüttükleri çalışmaları anlatarak, hayata geçirilen projeye katkıları için Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu'na teşekkürlerini sundu.

DSO Başkanı Kasapoğlu ise, sporun birleştirici ve iyileştirici gücü ile projenin olumlu çıktıları olacağına inandığını belirtti. Stresli çalışma temposu içerisinde bu projenin şirketlere ve çalışanlarına bir soluk aldıracağını sözlerine ekledi.

DEBAGED Genel Sekreteri Taylan Erdoğmuş, "Denizli Şirketler Basketbol Ligi" ve turnuvanın nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.

Konuşmaların ardından kura çekimine geçildi. İlk kurayı DEBAGED Başkanı Soylu, Abalıoğlu Şirketler Grubu anına çekti. DSO Başkanı Kasapoğlu ise, Altıntop Kuruyemiş adına kura çekimini gerçekleştirdi. Milli Takım sporcuları Beyzanur İlçak, Meryem Alaca ve Fatma Koçak da kura çekimine katılarak, şirketlerin gruplarının belirlenmesini sağladı.

Denizli Sanayi Odası'na kayıtlı firmaların çalışanları içerisinden oluşturdukları takımlarla karşılaşacakları organizasyonda, 24 şirket takımı şampiyonluk için mücadele edecek. 6 takımdan oluşan 4 grupta şirketler, tek devre lig statüsünde oynayacak. Maçlar sonrası gruplarında ilk ikiye giren takımlar, şampiyonluk yolunda yarı finale yükselecek. Grup sıralamasında 3. ve 4. olan takımlar, 2024 sezonu dostluk kupası maçları için bir sonraki tura geçecek. 5. ve 6. takımlar grup maçları ile sezonu tamamlayacak. Yarı final grupları sonrası ilk iki takım, final four oynayacak.

Çalışma hayatından uzaklaşıp hep birlikte sosyalleşeceğimiz bu organizasyonla, şirketlerimiz ve çalışanları arasında güçlü bağlar kurulması, şirketler içi aidiyet ve takımdaşlık olgusuna katkı sağlaması amaçlanıyor. Geleceğin sporcularının yetişmesine katkı sağlayacağı inancıyla çıktığımız bu yolda, organizasyondan elde edilen gelirlerle, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) iş birliğinde ihtiyaç sahibi okullara basketbol sahaları yapılması hedefleniyor. 12 Mayıs Pazar günü saat 12: 00'de Mektebim Koleji Spor Salonunda başlayacak turnuva, Temmuz ayına kadar devam edecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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