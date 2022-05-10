Denizlili yüzme takımı yarışmaya damga vurdu - Son Dakika
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Denizlili yüzme takımı yarışmaya damga vurdu

10.05.2022 12:56
Denizlili yüzme takımı yarışmaya damga vurdu

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı, Isparta'da düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakaları'nda 10 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya alarak Denizlilileri bir kez daha gururlandırdı.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı, Isparta'da düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakaları'nda 10 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya alarak Denizlilileri bir kez daha gururlandırdı.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun düzenlediği 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakaları hafta sonu Isparta'da yapıldı. 9 ilden 359 sporcunun katıldığı yarışlara 37 sporcu ile katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları müsabakalara damgasını vurdu. Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı müsabakalarda toplamda 10 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya aldı. Denizli Büyükşehir Belediyesporlu 36 sporcu başarılarıyla bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Müsabakalarda Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı, 10 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya almaya hak kazandı.

"Bizim çocuklar ile gurur duyuyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediyesporlu sporcuların kazandıkları derece ve başarılarla mutlu olduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak yarınımızın sahibi çocuklarımıza ve gençlerimize yaptığımız yatırımların karşılığını alıyor olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Isparta'dan güzel sonuçlarla gelen tüm sporcu ve antrenörlerimizi gönülden kutluyorum. Bizim çocuklar ile gurur duyuyoruz" dedi. - DENİZLİ

Denizlili yüzme takımı yarışmaya damga vurdu
Denizlili yüzme takımı yarışmaya damga vurdu
Denizlili yüzme takımı yarışmaya damga vurdu

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Büyükşehir Belediyespor, Isparta, Denizli, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizlili yüzme takımı yarışmaya damga vurdu - Son Dakika


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