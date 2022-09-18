Denizlispor'a yazık oldu - Son Dakika
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Denizlispor'a yazık oldu

18.09.2022 12:04
Denizlispor'a yazık oldu

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen son sıradaki Altaş Denizlispor, toplarının üst üste direkten döndüğü, birçok net pozisyonu harcadığı maçta yine kazanamadı.

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen son sıradaki Altaş Denizlispor, toplarının üst üste direkten döndüğü, birçok net pozisyonu harcadığı maçta yine kazanamadı. Rakibi karşısında 2 defa öne geçen yeşil-siyahlılar gol kaçırma rekoru kırınca avantajını koruyamayıp sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Geride kalan 6 maçta 4 yenilgi ve 2 beraberlik elde eden Ege ekibi 2 puanla son sırada kalıp milli araya mutsuz girdi. Taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşatan Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal, kadro sıkıntısından yakındı.

"Rotasyon yapamıyoruz" diyen deneyimli teknik adam, "Maçta mağlup da olabilirdik, son dakika önemli pozisyonlar vardı. Mücadele anlamında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Önde eksik kalıyoruz, yük 6-7 oyuncunun üstüne biniyor. Oğuz'u arka adalesi sakat, o şekilde onu oynattık. Milli takım arasını iyi geçirmemiz gerekiyor. Djedje'nin dönmesini bekliyoruz. Biraz dinlenip tekrar sıfırdan başlama düşüncemiz var. Mücadeleyi gösteren bir takımız ancak 65'inci dakikadan sonra rotasyonda sıkıntı yaşıyoruz" dedi.


YORUMLAR
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Gençlerbirliği: 2-2 Gençlerbirliği: 2-2 Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig
Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor'a yazık oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizlispor'a yazık oldu - Son Dakika
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