Denizlispor, Abdulkadir Sünger ile yollarını ayırdı

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DENİZLİ (İHA) – Önümüzdeki sezon 3. Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor'da, başarılı futbolcu Abdulkadir Sünger ile yollar ayrıldı. Abdulkadir, tüm alacaklarını takıma bıraktı.

Karşılıklı varılan anlaşmayla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada; "Teşekkürler Abdulkadir Sünger. Futbolcumuz Abdulkadir Sünger ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Tüm alacaklarını bırakarak büyük fedakarlık örneği gösteren Abdulkadir Sünger'e bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar diliyoruz" denildi. - DENİZLİ