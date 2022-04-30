Denizlispor ailesi bayram sevincini hep birlikte yaşadı - Son Dakika
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Denizlispor ailesi bayram sevincini hep birlikte yaşadı

30.04.2022 14:10
Denizlispor ailesi bayram sevincini hep birlikte yaşadı

A. Denizlispor'da Kulüp Başkanı Mehmet Uz, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcu ve kulüp çalışanlarıyla bayramlaştı.

A. Denizlispor'da Kulüp Başkanı Mehmet Uz, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcu ve kulüp çalışanlarıyla bayramlaştı.

Haluk Ulusoy Tesislerinde düzenlenen bayramlaşma merasimine A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, yöneticiler, teknik direktör Mesut Bakkal, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanları katıldı.

Bayramlaşmada bir konuşma yapan A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Çok zor bir sezonun sonlarına geldik. Burada olan herkesin, fedakarca çalışmalarıyla yolumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki 4 maçtan istediğimiz sonuçları alarak hedefimize ulaşacağımızdan en ufak bir şüphem yok. Yarın oynayacağımız maçta sahadan galibiyetle ayrılarak bize gönül veren binlerce insanı sevindirmek için elimizden geleni yapacağız. Biz büyük ve güzel bir aileyiz. Göreve geldiğim günden beri, size olan güven ve inancımda en küçük bir azalma olmadı. Bu yola birlikte çıktık, birlikte devam edeceğiz. Bu ailenin bir parçası olan ailelerinize de selamlarımı ve teşekkürlerimi iletmenizi istiyorum" dedi.

Teknik Direktör Mesut Bakkal da herkesin bayramını kutlayarak, "Burada olmaktan ve çalışmaktan çok mutluyum. Yarın oynayacağımız maçı kazanarak çifte bayram yapmak istiyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kulüp başkanı Mehmet Uz, teknik heyet, futbolcu ve kulüp çalışanlarıyla tek tek bayramlaştı. - DENİZLİ

Denizlispor ailesi bayram sevincini hep birlikte yaşadı
Denizlispor ailesi bayram sevincini hep birlikte yaşadı
Denizlispor ailesi bayram sevincini hep birlikte yaşadı
Denizlispor ailesi bayram sevincini hep birlikte yaşadı
Denizlispor ailesi bayram sevincini hep birlikte yaşadı
Denizlispor ailesi bayram sevincini hep birlikte yaşadı

YORUMLAR
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Mesut Bakkal, Denizlispor, Mehmet Uz, Bayram, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizlispor ailesi bayram sevincini hep birlikte yaşadı - Son Dakika


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