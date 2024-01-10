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Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Amed Sportif maçında galibiyet hedeflediklerini söyledi - Son Dakika
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Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Amed Sportif maçında galibiyet hedeflediklerini söyledi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Denizlispor'un Başkanı Mehmet Uz, Amed Sportif maçında galibiyet hedeflediklerini ve alt sıralardan kurtulmak istediklerini belirtti. Uz, oyuncuların göstereceği mücadeleye ve taraftarların desteğine güvendiklerini ifade etti.

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Amed Sportif maçında galibiyet hedeflediklerini söyledi
10.01.2024 - 12:29,  Güncelleme: 12:30
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Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk maçında evinde Amed Sportif'i konuk edecek düşme hattındaki Denizlispor'da Başkanı Mehmet Uz, ilk yarının son haftalarında yakaladıkları çıkışı sürdürmek ve bir an önce alt sıralardan kurtulmak istediklerini söyledi. Mehmet Uz, "İlk yarıyı hedeflediğimiz puandan birkaç puan aşağıda tamamladık. Son haftalarda sakat ve cezalı oyuncularımızın çok olması bana göre bunda etkili oldu. Ancak forma şansı bulan oyuncularımızın ortaya koydukları mücadele bizi hem sevindirdi hem de ileriye dönük umutlarımızı arttırdı. İkinci yarıda daha iyi olacağımıza inanıyorum" dedi.

Ligin ikinci yarısında pazar günü konuk edecekleri Amed Sportif karşısında galibiyet hedeflediklerini kaydeden Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "İlk yarının son haftalarında yakaladığımız ivmeyi sürdürmek ve alt sıralardan bir an önce kurtulmak istiyoruz. Ligde kolay maç yok. Oynanmayan maçın galibi veya mağlubu olmaz. Ortada 3 puan var ve biz bunu elde etmek için mücadele edeceğiz. Oyuncularımız sahada gereken mücadeleyi gösterecek. Taraftarlarımızın da yine tribündeki yerini alarak bugüne kadar olduğu gibi aynı desteği vermelerini istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı pazar günü maça davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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