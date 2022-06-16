Denizlispor'da Mesut Bakkal'da mutlu son - Son Dakika
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Denizlispor'da Mesut Bakkal'da mutlu son

16.06.2022 10:42
Denizlispor'da Mesut Bakkal'da mutlu son

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, takımı geçen sezon son haftalarda büyük çıkışla ligde tutmayı başaran teknik direktör Mesut Bakkal'la yeniden anlaştı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, takımı geçen sezon son haftalarda büyük çıkışla ligde tutmayı başaran teknik direktör Mesut Bakkal'la yeniden anlaştı. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Mesut Bakkal'la yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını söyleyip, "Hocamız Denizlispor'a olan bağlılığını bir kez daha göstererek hiçbir maddi konuya değinmeden kulübe hizmet etmeye hazır olduğunu söyledi. Önümüzdeki sezon hocamızla daha büyük başarılara imza atacağız" dedi.

"Sezon bittikten sonra hocamızla sürekli temas halindeydik" diyen Uz, "Bizim kendisiyle yola devam etme isteğimiz, kendisinin de 'Burası benim kulübüm' dediği Denizlispor'da görevini sürdürme arzusu vardı. Hocamız sezon biter bitmez, kadronun korunması konusunda açıklama yapmıştı. Bizim de ilk hedefimiz buydu. Temaslarımızın büyük bölümünde hep bu konu üzerinde çalıştık" diye konuştu.

Teknik direktör Mesut Bakkal'ın geçtiğimiz sezon olduğu gibi hiçbir maddi şart öne sürmeden görevi kabul ettiğini ifade eden Uz şöyle konuştu:

"Hocamız bir kez daha Denizlispor'a olan sevgisini ortaya koydu. Görüşmelerimizde maddi konulara neredeyse hiç değinmedik. Kulübün menfaatleri çerçevesinde karşılıklı olarak neler yapabileceğimiz konuşuldu. Ortak hedef Denizlispor'un başarısı olunca diğer konular hep arka planda kaldı ve hocamız takımın başında kaldı. Kendisine gösterdiği fedakarlık, bizimle çalışma isteği ve güveni ile kulübe olan bağlılığından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede imzaları atarak işin resmi prosedürünü de halledeceğiz. Aldığımız kararın herkes için hayırlı olmasını diliyorum."


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Kaynak: DHA

Mesut Bakkal, Denizlispor, Mehmet Uz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor'da Mesut Bakkal'da mutlu son - Son Dakika

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