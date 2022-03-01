Denizlispor'da Ömer'e Aliya Zara morali - Son Dakika
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Denizlispor'da Ömer'e Aliya Zara morali

01.03.2022 13:01
Denizlispor'da Ömer'e Aliya Zara morali

Spor Toto 1'inci Lig'de Beypiliç Boluspor'u 2-0 yenerek düşme hattından kurtulmak için umutlanan Altaş Denizlispor'da takımın en skorer ismi Ömer Şişmanoğlu, maça yeni doğan kızı Aliya Zara'nın moraliyle çıkıp ağları sarstı.

Spor Toto 1'inci Lig'de Beypiliç Boluspor'u 2-0 yenerek düşme hattından kurtulmak için umutlanan Altaş Denizlispor'da takımın en skorer ismi Ömer Şişmanoğlu, maça yeni doğan kızı Aliya Zara'nın moraliyle çıkıp ağları sarstı. Ligde zor günler geçiren Denizlispor'da bu mücadeleye kadar 6 maçtır gol atamayan 32 yaşındaki santrforun eşi Kübra, Aliya Zara adını koydukları kız bebek dünyaya getirdi. Maça bu heyecanla çıkan tecrübeli golcü, takımının ikinci golünü kaydedip galibiyeti sigortalarken, 6 haftalık suskunluğunu da bozdu. Ligdeki gol sayısını 7'ye çıkaran Ömer, galibiyetin sevinciyle eşinin yanına koşup yeni doğan kızını kucağına aldı.


- Denizli
Denizlispor'da Ömer'e Aliya Zara morali
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Denizlispor, Spor Toto, Beypiliç, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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