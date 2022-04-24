Denizlispor'da seri bitti - Son Dakika
Üye Girişi

Denizlispor'da seri bitti

24.04.2022 11:45
Denizlispor'da seri bitti

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma yolunda önemli rakiplerinden Bursaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen Altaş Denizlispor rakibine 1-0 yenilerek galibiyet serisini bitirdi.

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma yolunda önemli rakiplerinden Bursaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen Altaş Denizlispor rakibine 1-0 yenilerek galibiyet serisini bitirdi. Kritik bir maçı kaybeden yeşil-siyahlılar 39 puanda kalarak bitime 4 hafta kala tekrar düşme hattına girme riskiyle karşı karşıya kaldı. Teknik direktör Mesut Bakkal ise maçın hakemine adeta isyan etti.

Süper Lig'de 20 yıl çalıştığını ifade eden Bakkal, "Haftalardır maçları genç hakemler yönetiyor. Hayatımda hakem hakkında hiç konuşmadım ama bu hakem çok ayıp etti. Bursaspor'un hakkını verelim ama hakemler ayıp ettiler. Bir takım bu kadar doğranmaz. Benim haftaya 3-4 oyuncum olmayacak. Hayatımda 20 yıldır çalışıyorum ama ilk defa isyan ediyorum" dedi. Denizlispor, ligde haftaya Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.


- Denizli
YORUMLAR
500
Denizlispor'dan Bursa maçı hakemi Karaoğlan'a büyük öfke Denizlispor'dan Bursa maçı hakemi Karaoğlan'a büyük öfke Son dakika haber: TFF Tahkim Kurulundan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'in cezasına indirim Son dakika haber: TFF Tahkim Kurulundan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'in cezasına indirim

Denizlispor, Spor Toto, Bursaspor, İsyan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor'da seri bitti - Son Dakika


Son Dakika
11:48 "Eski AK Partilileri yeniden partiye davet etme" çalışmaları bayramdan sonra başlıyor!
11:20 DEVA Partisi'nin düzenlediği iftar programında yüzlerce kişi birbirine girdi! Sandalyeler havada uçuştu
11:12 Gelin düğün yemininde öyle bir şey söyledi ki, damat neredeyse düğünü iptal edecekti
11:08 İstanbul'da dehşet! Seyir halindeki araçtan atlayan genç kızın yüzü asfalta sürterek parçalandı
11:02 Kayıp olarak aranan adam, kapağı açık bir kuyunun içinde ölü olarak bulundu
10:53 İki kadını takip edip fotoğraflarını çeken sapık, kalabalık tarafından linç edilmek istendi
10:47 Son seçim anketinde yeni sonuçlar! Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarındaki artış dikkat çekti
10:40 Putin emir verdi, Kremlin Soruşturma Komitesi İngiliz birliklerinin peşine düştü
09:52 Aleyna Tilki 23 Nisan'ı iç çamaşırlı pozu ile kutladı, takiplerinden tepki yağdı
09:48 DP lideri Gültekin Uysal 6'lı ittifak hakkında net konuştu: Bu masa ne çatlar, ne yıkılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 12:01:13. #1.13#
SON DAKİKA: Denizlispor'da seri bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement