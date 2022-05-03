Denizlispor'da tek hedef Menemenspor - Son Dakika
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Denizlispor'da tek hedef Menemenspor

03.05.2022 12:21
Denizlispor'da tek hedef Menemenspor

A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Gençlerbirliği galibiyetiyle lige daha sağlam tutunduklarını belirterek, "Bu galibiyetin sevincini yaşayacağız ancak henüz hiçbir şey bitmiş değil. Aynı ciddiyetle hazırlıklarımızı sürdürerek Menemenspor maçına odaklanmalıyız" dedi.

A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Gençlerbirliği galibiyetiyle lige daha sağlam tutunduklarını belirterek, "Bu galibiyetin sevincini yaşayacağız ancak henüz hiçbir şey bitmiş değil. Aynı ciddiyetle hazırlıklarımızı sürdürerek Menemenspor maçına odaklanmalıyız" dedi.

Spor Toto 1.Ligin 35. haftasında Gençlerbirliği'ni mağlup ederek puanını 42'ye çıkaran yeşil siyahlı ekipte çifte bayram yaşanıyor. Puan cetveline bakıldığında Gençlerbirliği galibiyetinin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını belirten A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Özellikle maçın ikinci yarısında ortaya koyduğumuz oyun çok iyiydi. Bu tür maçlarda mağlup duruma düştükten sonra skoru değiştirmek zor olur. Ancak oyuncularımız mücadeleyi hiç bırakmadılar. Maçı daha farklı da kazanabilirdik. Teknik heyetimizi ve futbolcularımızı kutluyorum. Bir teşekkür de taraftarlarımız hak ediyor. Maç boyunca destek vererek, armaya olan bağlılıklarını ve takıma olan inançlarını göstermeye devam ediyorlar" dedi.

"Bu maçı kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok"

Ligin bitimine 3 hafta kaldığını, Süper Lige çıkacak iki takımın belli olduğunu, Play-off grubunun da netleşmeye başladığını kaydeden Uz, "Artık ligin altındaki mücadele ön plana çıktı. Üst üste topladığımız puanlarla avantajı elimize geçirdik. Matematiksel olarak ligde kaldığımız kesinleşinceye kadar yakaladığımız performansı sürdürmek zorundayız. Önümüzde belki de bizi hedefimize ulaştıracak Menemenspor maçı var. Bu maçı kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Taraftarlarımızdan Pazar günü yine tribünleri doldurarak desteklerini sürdürmelerini istiyorum. Yönetimden teknik heyete, futbolcudan taraftara kadar bugüne kadar verilen emeklerin heba olmaması için birlik beraberlik içinde olmaya devam etmeliyiz. İnşallah sezonu kazasız belasız atlatacağız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Denizlispor'da tek hedef Menemenspor
Denizlispor'da tek hedef Menemenspor

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Gençlerbirliği, Denizlispor, Mehmet Uz, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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