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Denizlispor'da transfer yasağı kalkacak mı? - Son Dakika
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Denizlispor'da transfer yasağı kalkacak mı?

Eski futbolcularına olan borçları nedeniyle transfer yasağı getirilen Denizlispor'da, yasağın kalkacağı dedikoduları taraftarları heyecanlandırdı. Süper Lig'den düşen ve 2.5 sezondur takviye yapamayan takımın yönetimi, transfer tahtasını açmak için girişimlerde bulunuyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Denizlispor\'da transfer yasağı kalkacak mı?
08.01.2024 - 13:18,
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Eski futbolcularına olan borçları nedeniyle transfer yasağı getirilen ve 2.5 sezondur kadrosuna takviye yapamayan Denizlispor'da yasağın açılacağı dedikoduları taraftarı heyecanlandırdı.

Süper Lig'den düştükten sonra geçen yıl transfer yasağıyla 1'inci Lig'e de veda eden, bu sezon altyapı takviyeli kadrosuyla 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta da düşme hattında yer alan yeşil-siyahlılarda yönetimin transfer tahtasını açmak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Yönetim cephesinden ise yasağın kaldırılacağı iddialarıyla ilgili açıklama gelmedi.

Kaynak: DHA
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