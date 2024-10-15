Denizlispor'dan domuz eti skandalıyla gündem olan Köfteci Yusuf'a destek - Son Dakika
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Spor

Denizlispor'dan domuz eti skandalıyla gündem olan Köfteci Yusuf'a destek

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TFF 3. Lig ekiplerinden Denizlispor, domuz eti skandalıyla gündeme gelen ve haklarında çıkan haberler sonrası çok konuşulan Köfteci Yusuf'a destek verdi. Takım, Köfteci Yusuf'ta yemek yiyerek desteklerini gösterdi.

15.10.2024 13:49
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Bir süredir domuz eti skandalıyla gündemden düşmeyen Köfteci Yusuf'a destek mesajları gelmeye devam ediyor. Son dönemde haklarında çıkan olaylar sonrası çok konuşulan Köfteci Yusuf'a TFF 3.Lig ekiplerinden Denizlispor'dan da destek geldi.

TAKIMCA YEMEK YEMEYE GİTTİLER

X hesabı üzerinden yayınladığı video ile destek mesajını paylaşan Denizlispor, söz konusu videoda sporcuların Köfteci Yusuf'ta yemek yediği anlar kaydedildi.

Denizlispor'un destek paylaşımında, "Son dönemde sosyal medyada çıkan haberler sonrası, Yerli markamız Köfteci Yusuf'un yanında olduğumuzu belirtmek isteriz" ifadeleri yer aldı.

Denizlispor\'dan domuz eti skandalıyla gündem olan Köfteci Yusuf\'a destek

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Son Dakika Spor Denizlispor'dan domuz eti skandalıyla gündem olan Köfteci Yusuf'a destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser:
    denizli spor diye bir takım olduğunu köfteci sayesinde duymuş olduk beleje reklam para yok masraf yok ne güzel dünya be 12 43 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Ülkedeki tüm kurumlara ve cumhurbaşkanına güven kalmamış demekki, yazık ülkem ne hale geldi. Devletin , hükümetin itibarı kalmadı. Bencede millet haklı güvenilecek bir kurum yok malesef olduk muz cumhuriyeti 18 6 Yanıtla
  • Gürkan Şancı:
    Neyzen Tevfik Bey'in dediği gibi, kimi İtini bıraktı, kimi bitini, kimi de piçini, yoksa bu kadar "şerefsizin" bizden olması mümkün değil. 17 6 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Bedavadan reklam yapıyorlar 9 11 Yanıtla
  • okan:
    Desteklemeyenler belli zaten o desteklemeyenlerde aslında yiyorda işte 17 2 Yanıtla
  • Ne Pa:
    Masasinda coca cola olandan ne beklenir 10 9 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Troller denizlizsporada cephe aliar. 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Denizlispor'dan domuz eti skandalıyla gündem olan Köfteci Yusuf'a destek - Son Dakika
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