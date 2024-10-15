Bir süredir domuz eti skandalıyla gündemden düşmeyen Köfteci Yusuf'a destek mesajları gelmeye devam ediyor. Son dönemde haklarında çıkan olaylar sonrası çok konuşulan Köfteci Yusuf'a TFF 3.Lig ekiplerinden Denizlispor'dan da destek geldi.
X hesabı üzerinden yayınladığı video ile destek mesajını paylaşan Denizlispor, söz konusu videoda sporcuların Köfteci Yusuf'ta yemek yediği anlar kaydedildi.
Denizlispor'un destek paylaşımında, "Son dönemde sosyal medyada çıkan haberler sonrası, Yerli markamız Köfteci Yusuf'un yanında olduğumuzu belirtmek isteriz" ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Spor › Denizlispor'dan domuz eti skandalıyla gündem olan Köfteci Yusuf'a destek - Son Dakika
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