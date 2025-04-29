Denizlispor'dan geçmiş yöneticilere hukuki süreç

3'üncü Lig'de son hafta ayağına kadar gelen fırsatı tepip tarihinde ilk kez amatör lige düşen Denizlispor , 2016 yılından bu yana kulüpte görev alan tüm başkan ve yönetim kurulları hakkında hukuki ve cezai süreçler başlatılacağını duyurdu. Denizlispor'un ocak ayında göreve geldikten sonra kulüpteki mali sıkıntılar yüzünden başkanı 3 kez değişmek zorunda kalan mevcut yönetimi açıklama yaparak son 9 yıldaki tüm yönetimlerle ilgili hukuki ve cezai işlem başlatacaklarını ilan etti.

Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "2016 yılında gerçekleştirilen olağanüstü kongrede alınan tüzük değişikliği kararı gereğince, aynı tarihten itibaren başkan ve yönetim kurulu üyelerinin maddi sorumluluğuna ilişkin olarak, 2016 yılından bugüne kadar her yönetim döneminde giderlerin gelirlerden fazla olduğu dönemlere ilişkin olarak Denizlispor'un uğradığı tüm zararlar nedeniyle, anılan tarihler arasındaki tüm başkan ve yönetim kurullarına karşı hukuki ve cezai süreçler başlatılacaktır. Denizlispor sahipsiz değildir. Denizlispor tekrar eski günlerine kavuşacaktır" ifadeleri kullanıldı.

2019 yılında tekrar Süper Lig'e çıkan Denizlispor, 2021-2025 arasında 3'ü üst üste olmak üzere 4 yıl içinde 4 kez küme düşerek amatöre gerilemişti.