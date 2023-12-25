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Denizlispor'dan Samsunspor'a transfer olan genç yetenek Yavuz Selim Göçenoğlu adından söz ettiriyor - Son Dakika
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Denizlispor'dan Samsunspor'a transfer olan genç yetenek Yavuz Selim Göçenoğlu adından söz ettiriyor

Denizlispor'un transfer yasağı sebebiyle Bereketlispor'dan Samsunspor'a transfer olan Yavuz Selim Göçenoğlu, futbol becerisi ve gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Genç futbolcu, gelecekte profesyonel bir futbolcu olma hedefini açıkça belirtti ve daha üst seviyelerde oynamak istediğini dile getirdi.

Denizlispor\'dan Samsunspor\'a transfer olan genç yetenek Yavuz Selim Göçenoğlu adından söz ettiriyor
25.12.2023 - 10:24,
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Denizlispor'un transfer yasağı sebebiyle Bereketlispor'dan Samsunspor'a transfer olan genç yetenek Yavuz Selim Göçenoğlu, futbol becerisi ve gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Denizlispor alt yapısından yetişen ve ardından Altınordu Futbol Okulu ile Bereketlispor'a transfer olan Göçenoğlu, hedefini gelişim liginde oynamak olarak belirlemişti. Ancak transfer yasağı nedeniyle 2023-2024 sezonunun başında Samsunspor'a transfer olma fırsatını buldu. Göçenoğlu, 2023-2024 sezonunda Samsunspor U16 takımı ile gelişim liginde mücadele ederek 6 maçın 5'inde başarıyla forma giydi. Genç futbolcu, ileride profesyonel bir futbolcu olma hedefini açıkça belirtti. Futbol kariyerine dair konuşan Göçenoğlu, 2-3 yaşında futbola başladığını ve 6 yaşında Denizlispor alt yapısına seçildiğini ifade etti. Altınordu Futbol Okulu ve Bereketlispor deneyimlerinin ardından Samsunspor'a transfer olan Göçenoğlu, bu süreçte kendini geliştirdiğini ve birçok şampiyonluk yaşadığını belirtti.

14 yaşında Denizlispor'a dönmesine rağmen transfer yasağı nedeniyle maçlara çıkamayan Göçenoğlu, Bereketlispor'a transfer olmasıyla kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Samsunspor'da geçirdiği süreçte idmanlar ve maçların yoğunluğuyla daha da geliştiğini ifade eden genç yetenek, gelecekte profesyonel bir futbolcu olarak daha üst seviyelerde oynamak istediğini dile getirdi. Göçenoğlu, "Burada da inşallah bir gün profesyonel sözleşme imzalayıp daha iyi yerlerde oynamak istiyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Denizlispor'dan Samsunspor'a transfer olan genç yetenek Yavuz Selim Göçenoğlu adından söz ettiriyor - Son Dakika
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