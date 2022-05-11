Denizlispor kaçan puanlara üzülüyor - Son Dakika
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Denizlispor kaçan puanlara üzülüyor

11.05.2022 12:30
Denizlispor kaçan puanlara üzülüyor

Denizlispor'un başarılı oyucularından Bekir Can Böke ve Muhammed Gönülaçar, Ümraniyespor maçı öncesi yaptıkları açıklamada kaçan puanlar için üzgün olduklarını söyledi.

Denizlispor'un başarılı oyucularından Bekir Can Böke ve Muhammed Gönülaçar, Ümraniyespor maçı öncesi yaptıkları açıklamada kaçan puanlar için üzgün olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da Ümraniyespor maçının hazırlıkları devam ediyor. Ligde kalma adına önemli bir maça çıkacak olan Horoz'un başarılı oyuncularından Bekir Can Böke ve Muhammed Gönülaçar antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

Oynadıkları son 13 maçta sergiledikleri performansı sezon başında yakalayamadıklarına dikkat çeken Muhammed Gönülaçar, "Bizim için inanılmaz zor, söylemesi gerçekten zor maçlar, final maçları farklı bir motivasyon farklı bir atmosfer stres dolu maçlar ama inanılmaz bir şekilde üstesinden geldik. Tecrübeli bir takım olduğumuz için böyle zamanlarda zaten tecrübenin ön plana çıktığı tecrübeli oyuncuların sorumluluk alarak üstesinden geldiğini düşünüyorum. Sezon 13 maç önce başlasa biz şu anda liderdik diyebilirim. Hocamızın gelişiyle birlikte farklı bir hava, farklı bir atmosfer bize bir enerji verdi. Bunu göz ardı edemem. Biz de bunun faydasını maçlarda sezon içerisinde yüksek tempolarda çok büyük eşikleri atladık ve bu duruma geldik. Bundan sonra da bırakmayacağımızı ve bunu en iyi yerde bitireceğimizi düşünüyorum" dedi.

"Gerekeni yapıp ligde kalacağız"

Ligde kalmak istediklerini söyleyen Bekir Can Böke ise, "Ligin sonuna geldik, bizim için çok zor. Zor dönemlerden geçtik ama bu zor dönemlerin üstesinden gelmesini de bildik. Çalıştık, daha birlik olduk, birbirimize yardım ettik. Şu an son 2 maç, şüphemiz yok gerekeni yapıp ligde kalacağız. Sabırsızlıkla maçları bekliyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Denizlispor kaçan puanlara üzülüyor
Denizlispor kaçan puanlara üzülüyor
Denizlispor kaçan puanlara üzülüyor
Denizlispor kaçan puanlara üzülüyor
Denizlispor kaçan puanlara üzülüyor

YORUMLAR
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Ümraniyespor, Denizlispor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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