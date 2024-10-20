TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Denizlispor, evinde Kahramanmaraş İstiklalspor'a 4-0 yenilerek son üç maçını kazanamadı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede konuk ekip, 72'nci dakikada Kamil'in golüyle 1-0 öne geçti. Dakikalar 74'ü gösterdiğinde Alihan farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Muhammed 87'nci dakikada konuk takımın 3'üncü golünü kaydetti: 0-3. Maçta son sözü 90'ıncı dakikada Arda söyledi: 0-4. Denizlispor bu sonuçla 6 puanda kalırken, zirve mücadelesi veren Kahramanmaraş ekibi 16 puana yükseldi.
Son Dakika › Spor › Denizlispor, Kahramanmaraş'a 4-0 Yenildi - Son Dakika
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