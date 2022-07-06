Denizlispor taktik çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika
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Denizlispor taktik çalışmalarını sürdürdü

06.07.2022 03:36
Denizlispor taktik çalışmalarını sürdürdü

A. Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Mesut Bakkal nezaretinde yaptığı idmanla sürdürüyor.

A. Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Mesut Bakkal nezaretinde yaptığı idmanla sürdürüyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinde Denizlispor, yeni sezona hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Yeni sezona hazırlıkları çerçevesinde gerçekleştirilen idman, neşeli görüntülere sahne oldu. İdman süresince çok hırslı oldukları gözlenen futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışma yaptı. - DENİZLİ

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Denizlispor taktik çalıştı Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Denizlispor taktik çalıştı
Kaynak: İHA

Haluk Ulusoy, Mesut Bakkal, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor taktik çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizlispor taktik çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika
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