Denizlispor, Tuzlaspor hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig'in 12. haftasında A. Denizlispor, Tuzlaspor'un konuğu olacak. Zorlu deplasman öncesi hazırlıklara başlayan yeşil siyahlı ekip, Haluk Ulusoy Tesislerinde Serhat Gülpınar idaresinde antrenman gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, pas çalışmalarının ardından gruplar halinde devam eden şut çalışmalarıyla sürdü. - DENİZLİ

A. Denizlispor TFF 1. Lig'in 12. haftasında Tuzlaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını başladı.

Felsefe öğretmeni öğrencisini tehdit etti: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum