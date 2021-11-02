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Denizlispor, Tuzlaspor hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Denizlispor, Tuzlaspor hazırlıklarına başladı

02.11.2021 17:01
Denizlispor, Tuzlaspor hazırlıklarına başladı

A. Denizlispor TFF 1. Lig'in 12. haftasında Tuzlaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını başladı.

A. Denizlispor TFF 1. Lig'in 12. haftasında Tuzlaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını başladı.

TFF 1. Lig'in 12. haftasında A. Denizlispor, Tuzlaspor'un konuğu olacak. Zorlu deplasman öncesi hazırlıklara başlayan yeşil siyahlı ekip, Haluk Ulusoy Tesislerinde Serhat Gülpınar idaresinde antrenman gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, pas çalışmalarının ardından gruplar halinde devam eden şut çalışmalarıyla sürdü. - DENİZLİ

Denizlispor, Tuzlaspor hazırlıklarına başladı
Denizlispor, Tuzlaspor hazırlıklarına başladı
Denizlispor, Tuzlaspor hazırlıklarına başladı
Denizlispor, Tuzlaspor hazırlıklarına başladı

Futbol Federasyonu, Haluk Ulusoy, Denizlispor, Tuzlaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizlispor, Tuzlaspor hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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