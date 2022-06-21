Denizlispor'un gözü 3 yıldızında

SPOR Toto 1'inci Lig'de teknik direktör Mesut Bakkal'la yeniden anlaşan transfer yasaklısı Altaş Denizlispor, iç transferde 3 yıldızını ikna etmeye çalışıyor. Yeşil-siyahlı yönetim geçen sezonki performanslarıyla birçok takımın listesine giren Ömer Şişmanoğlu, İsmail Aissati ve Tiago Lopes'le halen pazarlıklarını sürdürüyor. Aissati, ligin son haftası öncesi Hollanda'ya dönüp geri gelmeyeceğini bildirmişti. Ömer, attığı 13 golle takımın ligde kalmasına büyük katkı yaparken, devre arasında yuvaya dönen Lopes de ekstra performans ortaya koydu.

ABDÜLKADİR'E PIRLO KANCASISüper Lig'de teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü eski İtalyan futbolcu Andrea Pirlo'yu getiren Fatih Karagümrük'ün Denizlispor'un 22 yaşındaki kalecisi Abdülkadir Sünger'e talip olduğu iddia edildi. Geçen sezon 16 maçta görev alıp özellikle Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray deplasmanındaki performansıyla takımını dev rakip karşısında turu getiren Abdülkadir için yönetimin 300 bin Euro bonservis istediği belirtiliyor.

- Denizli