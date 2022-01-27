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Denizlispor'un yeni Teknik Direktörü Mesut Bakkal oldu - Son Dakika

Denizlispor'un yeni Teknik Direktörü Mesut Bakkal oldu

27.01.2022 00:57
Denizlispor'un yeni Teknik Direktörü Mesut Bakkal oldu

Denizlispor, tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Denizlispor, tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Denizlispor'da uzun yıllar forma giyen, teknik direktör olarak görev yapan ve şampiyonluk sevinci yaşayan Mesut Bakkal, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı. İmza töreninde konuşan Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Mesut Bakkal'ın bugüne kadar hem futbolcu hem de teknik adam olarak bu camiaya büyük hizmetler verdiğini belirterek, "Teknik direktör Fatih Tekke ile yollarımızı ayırdıktan sonra Mesut Bakkal hocamızla görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerimiz sonunda hocamız Denizlispor'da görev almaktan mutluluk duyacağını belirterek görevi kabul etti" dedi.

"İnşallah iki taraf için de hayırlı bir dönemi olacak"

Hedeflerinin ligde kalmak olduğunu yeniden hatırlatan Mehmet Uz, "Mesut Bakkal hocamız tecrübeli, deneyimli ve kulübümüze büyük hizmetler veren birisi. Kulübümüze büyük katkılar sağlayacağından hiçbir şüphemiz yok. Görüşmelerimiz sırasında maddi şartlar değil, takımımızın durumu ve hedefe ulaşmak için neler yapılabileceği konularının konuşulması, kendisinin kulübümüze hizmet etme noktasındaki niyetini ve çabasını gösterdi. Bizimle yol arkadaşı olma teklifimizi kabul etmesi dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah iki taraf için de hayırlı bir dönemi olacak" şeklinde konuştu.

Teknik direktör Mesut Bakkal da, yeniden Denizlispor'da görev alacağı için mutlu olduğunu ifade ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu. - DENİZLİ

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Haluk Ulusoy, Mesut Bakkal, Denizlispor, Mehmet Uz, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizlispor'un yeni Teknik Direktörü Mesut Bakkal oldu - Son Dakika Spor


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