Denswil: Gollerin ardı ardına gelmesiyle rakibin ümitlerini bitirdik - Son Dakika
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Denswil: Gollerin ardı ardına gelmesiyle rakibin ümitlerini bitirdik

Trabzonsporlu futbolcu Stefano Denswil, Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, gollerin ardı ardına gelmesiyle birlikte rakibin geri dönme ümitlerini bitirdiklerini söyledi. Trabzonspor, Karagümrük'ü 5-1 mağlup ederek puanını 49'a çıkardı.

09.03.2024 22:55  Güncelleme: 23:00
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Trabzonsporlu futbolcu Stefano Denswil, Karagümrük maçının ardından, "Gollerin arka arkaya gelmesiyle birlikte rakibimizin geri dönme ümitlerini bitirmiş olduk" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Karagümrük'ü 5-1 mağlup ederek puanını 49'a çıkardı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili takımın stoper oyuncusu Stefano Denswil, "Daha önceki maçlarda büyük fırsatlar buluyorduk ancak değerlendiremiyorduk. İkiden fazla gol attığımız çok maçımız olmamıştı. Ancak bu akşam öyle olmadı. Daha önceki maçlarda golleri bulamadığınız zaman rakibinizi bir anlamda canlı tutmuş oluyorsunuz. Ama gollerin arka arkaya gelmesiyle birlikte rakibimizin geri dönme ümitlerini bitirmiş olduk aynı zamanda. Herkes çok mutludur ve maçın tadını çıkarmıştır. Saha içinde oynanan oyundan zevk aldık. Geçen hafta yenen ikinci gol ile ilgili pek bir şey demek istemiyorum. Orada bir iletişim hatası oldu. Herkesin o pozisyon üzerine kendi fikirleri olacaktır elbette. Ancak bu konu geride kaldı, artık geleceğe bakma zamanı. Umuyorum bu tür kazalar gelecekte yaşanmayacaktır" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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