Denver Nuggets, Lakers'ı yenerek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Spor

Denver Nuggets, Lakers'ı yenerek yarı finale yükseldi

Denver Nuggets, Lakers\'ı yenerek yarı finale yükseldi

Denver Nuggets, NBA play-off ilk turunda Los Angeles Lakers'ı 108-106 yenerek seriyi 4-1 kazandı ve konferans yarı finaline yükseldi. Nuggets, yarı finalde Minnesota Timberwolves ile eşleşti. Jamal Murray, Michael Porter Jr. ve Nikola Jokic'in performansıyla galibiyete katkıda bulundu. Lakers'ta LeBron James ve Anthony Davis'in çabaları mağlubiyeti engelleyemedi. Öte yandan, Oklahoma City Thunder da New Orleans Pelicans'ı 97-89 yenerek seriyi 4-0 kazandı ve konferans yarı finaline adını yazdırdı. Thunder, NBA tarihinde bir play-off serisini kazanan en genç takım oldu. Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Chet Holmgren ve Josh Giddey'nin performansıyla galibiyete ulaştı. Celtics ise Miami Heat'i 102-88 yenerek seride 3-1 öne geçti.

30.04.2024 10:05
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Los Angeles Lakers'ı 108-106 yenen Denver Nuggets, seriyi 4-1 kazanarak konferans yarı finaline yükseldi.

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nı ikinci basamakta tamamlayan Nuggets, play-in oynayarak 7. sırayı alan Lakers'ı bitime 3.6 saniye kala Jamal Murray'nin attığı basketle mağlup ederek seriyi kazandı.

Denver Nuggets, yarı finalde Minnesota Timberwolves ile eşleşti.

Nuggets'ta Jamal Murray 32 sayı, 7 asist, 3 ribaunt, Michael Porter Jr. 26 sayı, 4 ribaunt, Nikola Jokic 25 sayı, 20 ribaunt, 9 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Lakers'ta LeBron James 30 sayı, 11 asist, 9 ribaunt, Anthony Davis 17 sayı, 15 ribaunt, Austin Reaves 19, Rui Hachimura 15 sayıyla oynadı.

Thunder, play-off serisi kazanan en genç takım oldu

Batı Konferansı'nda normal sezonu zirvede tamamlayan Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans'ı 97-89 yenerek seriyi 4-0 kazandı ve adını konferans yarı finaline yazdırdı.

Thunder, NBA tarihinde bir play-off serisini kazanan en genç takım olarak tarihe geçti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 24 sayı, 10 ribaunt, 3 asist, Jalen Williams 24 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, Chet Holmgren 14 sayı, 9 ribaunt, Josh Giddey 14 sayı, 3 ribauntla mücadele etti.

Pelicans'ta CJ McCollum 20 sayı, 6 ribaunt, Jonas Valanciunas 19 sayı, 13 ribaunt, Naji Marshall 16, Herbert Jones 11 sayıyla salondan ayrıldı.

Celtics, seride 3-1 öne geçti

Deplasmanda Miami Heat'i 102-88 yenen Boston Celtics, seride 3-1 öne geçti.

Celtics'te Derrick White 38 sayı, 4 ribaunt, 3 asist, Jayson Tatum 20 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, Jaylen Brown 17 sayı, 5 ribaunt, Jrue Holiday 11 sayı, 6 ribaunt, 6 asistlik performans sergiledi.

Heat'te ise Bam Adebayo 25 sayı, 17 ribaunt, 5 asist, Tyler Herro 19 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Caleb Martin 18 sayı, 5 ribauntla oynadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Denver Nuggets, Lakers'ı yenerek yarı finale yükseldi - Son Dakika

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