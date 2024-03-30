Depremzede Sümeyra Dağlı Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonu

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Kilis Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi depremzede Sümeyra Dağlı, Samsun'da yapılan kulüpler arası bilek güreşi branşında Türkiye Şampiyonu oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il içinde yer alan ve Kilis'te yaşayan 15 yaşındaki depremzede Sümeyra Dağlı, büyük başarılara imza attı. 992 sporcunun katıldığı 26 Şubat ve 2 Mart tarihleri arasında Samsun'da yapılan Kulüpler arası Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Sümeyra Dağlı, 50 kiloda sol kolda Türkiye şampiyonu olurken, sağ kolda düzenlen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ise Türkiye 2'incisi oldu. Depremden önce günde yaklaşık 3-4 saat antrenman yapan Emine Dağlı, depremden sonra antrenman saatini 1-2 saate düşürmek zorunda kaldı. Öğretmeniyle birlikte boş zamanlarında hazırlanarak sol kolda Türkiye şampiyonu olan Dağlı, sağ kolda ise Türkiye ikincisi derecelerini elde etti.

Kilis Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olan depremzede Emine Dağlı, "Bilek güreşi branşında öğretmenimle birlikte iki senedir antrenman yapıyoruz. Antrenmanlarla birlikte hem güçlendik hem de kilo verdik. Ailem her zaman yanımda oldu ve babama anneme ve kardeşlerime çok teşekkür ederim. Samsunda düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasında 18 yaş altı genç bayanlar 50 kilogramda sol kolda Türkiye şampiyonu olurken sağ kolda ise Türkiye ikincisi oldum. Şimdi hedefim Avrupa ve Dünya şampiyonu olup İstiklal Marşını okuyup salonda bulunan herkese dinletmek. O kırmızı Albayrağ'ımızda dalgalandırmak" dedi.

2 yıl önce kursa geldiğinde her şeye sıfırdan başladığını ve öğrencisinin azimle çalışıp Kahramanmaraş merkezli depremlerinde korkusunu yenerek Türkiye şampiyonu olduğunu söyleyen Beden Eğitimi Öğretmeni Erdem Çelik, " Sporcu öğrencimiz ilk maçında bölge üçüncüsü oldu. Pes etmeyip antrenmanlarına devam eden öğrenci ikinci senesinde okullar ve kulüpler arasında sol kolda Türkiye 1'incisi, sağ kolda Türkiye 2'ncisi oldu. Sporcumun sıradaki hedefi ise Avrupa ve Dünya şampiyonu olmak" diye konuştu. - KİLİS