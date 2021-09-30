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Derin Toparlak: "İstiklal Marşı okunurken hissettiklerim yorgunluğumu unutturdu" - Son Dakika

Derin Toparlak: "İstiklal Marşı okunurken hissettiklerim yorgunluğumu unutturdu"

30.09.2021 20:29

- Derin Toparlak: "İstiklal Marşı okunurken hissettiklerim yorgunluğumu unutturdu" Kolombiya'nın Santa Marta kentinde düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda 5 bin metre su üstü yarışında dünya şampiyonu olan Derin Toparlak, basın toplantısı düzenledi.

- Derin Toparlak: "İstiklal Marşı okunurken hissettiklerim yorgunluğumu unutturdu"

İSTANBUL - Kolombiya'nın Santa Marta kentinde düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda 5 bin metre su üstü yarışında dünya şampiyonu olan Derin Toparlak, basın toplantısı düzenledi. Dünya Şampiyonu sporcu, "İstiklal Marşı okunurken hissettiklerim yorgunluğumu unutturdu" dedi.

İBB Florya Sosyal Tesisleri'nde düzenlen basın toplantısına Derin Toparlak'ın yanı sıra antrenörü Canberk Babaoğlu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, Bakırköy Ataspor Kulübü Başkanı Murat Bülbül, Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, Bakırköy Ataspor Kulübü Kurucusu Sait Babaoğlu katıldı. Şampiyon sporcu Derin Toparlak, zorlu süreçler geçirdiklerini söyleyerek, "Madalya aldıktan sonra tüm gücümü harcadığım için çok yorgundum ama kürsüde İstiklal Marşı okunurken hissettiklerim yorgunluğumu unutturdu. Bu süreçte benimle bir sürü insan vardı. Federasyonumuz, sponsorumuz tüm ihtiyaçlarımızı karşıladılar. En büyük destek ailemden geldi. Hepsine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Hedefim bulunduğum pozisyonu korumak"

Derin Toparlak, katıldığı yarışlar hakkında da konuşarak, "Kolombiya daha önce gitmediğim bir yer, zorlu olacağını biliyorduk. Şartların zorlu olduğunu biliyorduk. Oraya giderken hedefim büyüktü. 5 bin metre benim iyi oluğum bir mesafe. Hava şartları da iyi değildi ama yarıştım ve geriden gelmeme rağmen birinci oldum. Çok sevindim. Bundan sonraki hedefim bulunduğum pozisyonu korumak ve arkamdan gelen gençlere örnek olmak" açıklamasını yaptı.

Antrenör Canberk Babaoğlu: "Birlik olduğumuzda her şey mümkün"

Derin'in başarısının tüm genç sporculara örnek olacağının altını çizen antrenör Canberk Babaoğlu ise şu ifadelere yer verdi:

"Zor bir süreçti. Sabırla beklemek zorundasınız ve doğru şekilde çalışmak zorundasınız. En son yarışa 2 kişi gittik. 2019'da paletli yüzmenin büyüklerde ilk madalyasını aldı Derin. Bu sadece bir antrenör ve sporcuyla yapılacak bir şey değil. Ailenin, federasyonun, iş insanlarının desteğiyle olan bir şey. Bu desteği almak madalyadan daha büyük kazanç. Madalyanın yanında insanların saygısını da kazandığımızı düşünüyoruz. Bu başarıdan sonra birçok genç sporcu, hayallerine daha büyük bakabilirler. Dünya şampiyonu olmak bir hayal değil. Birlik olduğumuzda, aynı şeye inandığımızda, birbirimizi desteklediğimizde her şey mümkün. İnandık, savaştık, uğraştık ve vazgeçmedik. Güzel bir sonuç aldık, ülkemize hayırlı olsun. Su sporlarında bu başarıyı ileri götürebiliriz. Umarım birçok genç kardeşim bu başarıları daha ileri götürecek."

TYF Başkanı Şahin Özen: "Ülkemizin son yıllardaki tesisleşmesi bu başarıları getiriyor"

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen de Derin'in aile desteğini her yerde anlattığını belirterek, "Onlar inanarak, usanmadan destek verdiler. Derin bu spora geç kalmış bir yaşta başlamasına rağmen ara vermeden antrenmanlarına devam ederek hedefine ulaştı. Gerçekten örnek bir sporcu. Kulüp olarak sahip çıkmak da çok önemli. Kulübü de en iyisini vermeye çalıştı. Biz de federasyon olarak elimizden geleni yaptık. Ülkemizin son yıllardaki tesisleşmesi bu başarıları getiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Bakırköy Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Devlet bu tesisleri yapıyor, oradan başarılı sporcu çıkarmak bizim görevimiz. Derin aynı zamanda büyükler Yunanistan'dan 3 sene önce büyükler Avrupa Şampiyonumuzdu. Derin'e, antrenörüne federasyon adına teşekkür ediyorum. Büyük bir emekle bu başarıya ulaştılar" açıklamasını yaptı.

Anne Füsun Toparlak: "Biz inandık bize inananlar da vardı"

Şampiyon sporcu Derin Toparlak'ın annesi Füsun Toparlak ise, "Dünya şampiyonu annesi olmak büyük gurur. Ciddi bir aile desteği vardı Derin'in etrafında. Bu yolculukta dünya şampiyonu olacak diye hedef koymuştuk. Biz inandık, bize inananlar da vardı. Herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Basın toplantısının sonunda Derin ve antrenörü Canberk Babaolğu kendileri için hazırlanan şampiyonluk pastasını kesildi.

Derin Toparlak: İstiklal Marşı okunurken hissettiklerim yorgunluğumu unutturdu
Derin Toparlak: İstiklal Marşı okunurken hissettiklerim yorgunluğumu unutturdu
Derin Toparlak: İstiklal Marşı okunurken hissettiklerim yorgunluğumu unutturdu
Derin Toparlak: İstiklal Marşı okunurken hissettiklerim yorgunluğumu unutturdu

Dünya Şampiyonası, İstiklal Marşı, Kolombiya, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Derin Toparlak: 'İstiklal Marşı okunurken hissettiklerim yorgunluğumu unutturdu' - Son Dakika Spor


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