Derinkuyugücü\'nü 1-0 yenen Kovancılarspor, PGL 3. Grup\'ta ilk puanlarını aldı

Derinkuyugücü'nü 1-0 yenen Kovancılarspor, PGL 3. Grup'ta ilk puanlarını aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
PGL 3. Grup'un 2. haftasında Kovancılarspor, evinde Derinkuyugücü'nü 1-0 yenerek ilk puanlarını aldı. Tek gol 78. dakikada serbest vuruştan Kadir Taşoğlu'ndan geldi; bordo-mavililer gelecek hafta Kayseri Şekerspor'a konuk olacak.
PGL 3. Grup'ta Kovancılarspor, Nevşehir ekibi Derinkuyugücü'nü 1-0 mağlup etti.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi 3. Grup'un 2. Haftası'nda evinde Derinkuyugücü ile karşı karşıya gelen Kovancılarspor, rakibini 1-0 yenerek ilk puanlarını aldı. Kovancılar İlçe Sahası'nda oynanan maçta Kovancılarspor'un tek golü 78. dakikada serbest vuruştan Kadir Taşoğlu ile geldi.
Bordo-mavililer gelecek hafta deplasmanda Kayseri Şekerspor ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?