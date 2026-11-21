Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de Dia Saba'nın ligin 9'uncu haftasında deplasmanda 2-1 kazanılan Samsunspor maçında attığı gol, 'ekim ayının en güzel golü' seçildi. Saba'ya ödülü, Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde verildi.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Samsunspor'u 2-1 mağlup ederken, Dia Saba 83'üncü dakikada attığı şık golle takımını galibiyete taşımıştı. Süper Lig'in resmi sosyal medya hesaplarından yapılan oylamada Saba'nın golü ilk sırada yer aldı. 'Ekim ayının en güzel golü' ödülünün sahibi olan Saba'ya ödülü, Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölge Temsilcisi Serkan Bayhan tarafından takdim edildi.

İKİNCİ KEZ ÖDÜL ALDI

Öte yandan Dia Saba'nın sezonun ilk haftasında Erzurumspor FK'ya karşı kaydettiği gol de ağustos ayının en güzel golü seçilmiş ve oyuncuya ödül verilmişti.